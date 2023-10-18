Один из лучших учителей Украины рассказал, как Apple, Microsoft и Google набирают людей: на диплом никто не смотрит

Чтобы попасть в Apple, Microsoft или Googlе, соискателю необходимо продемонстрировать свои умения. Ведь в таких корпоративных гигантах, в первую очередь, обращают внимание на успешность выполнения тестового задания, а уже потом на диплом.

О такой тенденции рассказал лучший учитель Украины в 2020 году Василий Дьяков 24 канала. Он также объяснил, опираясь на исследования, чем отличаются поколения Альфа и Центениалов от их предшественников.

"Представители поколения Альфа и поколения Центениалов к 28 годам уже 5-6 раз меняют место работы", – отметил Дьяков.

Он также добавил, что большинство украинских граждан продолжают рассуждать советскими стереотипами, в частности, по поводу вопроса обязательного получения высшего образования. Однако, по его словам, дети должны следовать зову своего сердца, а не подстраиваться под желание родителей.

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Лучший учитель 2020 года подчеркнул, что менять деятельность вузов и систему высшего образования должны захотеть и ректоры. Целью руководителей учебных заведений является внесение в законодательство тех положений, которые будут помогать реализовывать эти изменения.

Напомним, ранее Дьяков делился своими взглядами на количество предметов в школе. В частности, по его словам, из 20 существующих направлений для учеников старшей школы будет достаточно 8-10. О таких внесениях педагог говорит еще с 2016 года.

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