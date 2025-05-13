Один из самых популярных учителей Украины объяснил, почему никогда не надо ругать учеников за ошибки
Популярный молодой учитель физики Руслан Цыганков рассказал, что не ругает своих учеников за ошибки. Наоборот, педагог пытается объяснить школьникам, что благодаря им можно чему-то научиться, а те кто не ошибаются – ничего не делают.
Об этом Цыганков рассказал в выпуске"Рефлексия". Учитель говорит, что потратил много времени на то, чтобы дети перестали бояться отвечать на уроке. Он активно поддерживает любой ответ учеников и их инициативу.
"Я сейчас стараюсь учеников вообще не ругать за ошибки, потому что я очень много потратил времени на то, чтобы они не боялись отвечать. Потому что они ждут момент, когда они будут уверены на 100%, а этот момент может и не наступит. Поэтому всесторонне поддерживаю любой их ответ и проявление инициативы. И поэтому я считаю категорически, категорически я против ругать за ошибки, против морального, физического насилия. Человек должен ошибаться. Только так можно чему-то научиться. Если ты не ошибаешься, ты ничего не делаешь", – говорит Цыганков.
Он рассказывает, что даже когда ребенок не разбирается в задаче, он вызывает его к доске и помогает решить. Таким образом, ученики с помощью педагога разбираются в материале и решают задачи.
Педагог отмечает, что он не рассказывает что и за чем должен делать школьник, а наталкивает на правильные ответы и ученики сами к ним приходят.
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