Одинаковая зарплата, нет более сильных и слабых учеников: как школы Эстонии стали одними из лучших в мире

Эстония после выхода из Советского Союза смогла создать одну из наиболее эффективных образовательных систем в мире. Это подтверждают и результаты международного исследования PISА-2022, по которым эта страна входит в топ-10 лучших по успеваемости подростков. В учебных заведениях все школьники имеют одинаковый доступ к знаниям и не разделяются на более сильных или слабых. Равенство также поддерживается и среди воспитателей детских садов и учителей начальных классов – они получают такую же зарплату.

В Эстонии школа сосредоточена на учениках и помогает раскрывать их наилучшие способности, а государство полностью доверяет педагогам в реализации этого. Освитория собрала основные факты, которые повлияли на успешность обучения в заведениях образования этой страны.

Государство обеспечивает бесплатное обучение для всех учеников, и родители не сталкиваются со скрытыми расходами. Школьникам, независимо от их способностей, одинаково уделяют внимание на уроках.

Дошкольные заведения в Эстонии также имеют мощную базу. В частности, с детьми работают высококвалифицированные педагоги, которые готовят их к дальнейшему обучению.

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Образование в детских садах и начальной школе основано на интегрированных уроках вокруг конкретных тем. Программу педагоги выбирают сами, ведь она минимально регламентирована государством. Таким образом, здесь выражают полноценное доверие учителям.

Это касается и учебников. Государство выделяет средства на них, однако педагоги сами выбирают учебные материалы. Это способствует развитию полезных разработок в стране.

Также школьники и учителя вместе работают с разными данными. В частности, анализируют, что влияет на развитие читательских, математических навыков учеников и их уровень владения иностранным языком.

То же касается и диджитализации. Педагоги сами решают, что именно и когда нужно привлечь из гаджетов на уроках, ведь у всех учебников есть два варианта – бумажный и цифровой. Несмотря на то, что Министерство образования Эстонии пытается поощрять школьное сообщество к использованию современных технологий, если учебное заведение решит проводить уроки на улице, оно также получит поддержку.

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