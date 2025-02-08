Одна из лучших учителей Украины раскрыла свой секрет преподавания английского языка: методика CLIL уже покорила Европу

Педагоги в Европе активно используют для преподавания в школах иностранных языков методику CLIL – Content and Language Integrated Learning. Она состоит в том, чтобы интегрировать иностранный язык в другие предметы.

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То есть дети изучают определенную дисциплину (географию, физику или биологию) и одновременно совершенствуют знания по иностранному языку. В чем состоит суть методики и как ее можно использовать в школах Украины "Освіторії" рассказала учитель английского языка в Сумской общеобразовательной школе № 5, финалистка Global Teacher Prize Ukraine Виктория Ломака.

В чем основная идея CLIL

Эта методика, как отмечает педагог, – нестандартный и интересный подход к изучению иностранных языков. Основная идея в том, чтобы воспринимать иностранный язык не только как школьный предмет, но и использовать язык как средство коммуникации и обучения.

Ломака рассказала, что начала использовать такой метод еще много лет назад, она совмещала урок английского языка с уроком труда, физкультуры и немецкого языка.

"Благодаря урокам английского в сочетании с другими дисциплинами ученики активно обсуждают актуальные проблемы человечества. Например, можно изучать тематику возобновляемой энергетики и дискутировать, какая страна лидер в внедрении новейших технологий", – рассказала учительница.

Какие преимущества CLIL для школьников

Повышает мотивацию обучения. Интерес учащихся растет, когда они понимают, как изученное на уроке можно применить в реальной жизни. Например, урок английского языка + искусство позволит описать картины при изучении стилей художников.

Развивает критическое и аналитическое мышление. К примеру, изучая пищевые цепи на биологии, дети могут рассуждать, что произойдет, если исчезнет один из видов. Это развивает не только знание языка, но и аналитические способности, креативность, навыки анализа, сравнения и поиска решений.

Погружение в язык в реальной жизни. Язык изучается не по учебнику, а по реальному контексту. Например, на уроке географии дети изучают на английском понятия "речные долины", "ландшафты", "устья", "течения". Это гораздо интереснее и действеннее для запоминания.

Пример урока по методике CLIL (английский + физика)

Виктория Ломака привела реальный пример того, как в школах использовать такую методику, соединив урок английского языка с физикой в 7-8 классе. Тема урока "Сила и энергия в повседневной жизни" (Force and Energy in Everyday Life).

Ход урока может быть таким:

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