В джунглях Перу на дереве построили учебный центр: от него до земли – 32 метра. Фото и видео

В джунглях Амазонии перуанского региона Мадре-де-Дьос построили учебный центр на высоте 32 метров над землей и со 140 ступенями. Учреждение образования открыли, чтобы улучшить знания местного населения. По словам организаторов строительства, это одна из самых отдаленных аудиторий в мире.

О появлении необычного дома для обучения рассказывает телерадиокомпания РАИ. Вице-президент природоохранной организации Джей Джей Дюран отметил, что лес в этом регионе славится разнообразием дикой природы. Однако, по его словам, из-за низкого уровня образования местные жители заканчивают школу в 11-12 лет и затем идут работать лесорубами, повреждая экосистему Амазонии.

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"Если они получат лучшее образование, то у них появится возможность выполнять другую работу. Она даст им деньги на жизнь, и можно будет не рубить лес", – сказал Дюран.

Сотрудница образовательной организации отметила, что в этом учебном заведении студенты не только овладевают навыками, но и узнают больше о своем сообществе, природе и земле, которую нужно охранять.

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Обучение в таком необычном месте проходит благодаря проекту благотворительной компании и образовательной онлайн-платформы. На сооружение потратили 4 месяца и использовали поваленные деревья. В помещении расположен учебный центр, школьный кабинет и жилое помещение с ванной.

Побывать в столь необычном учебном центре в джунглях могут и туристы. Стоимость номера обойдется в 1450 долларов за сутки.

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