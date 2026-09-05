"Одни играют в куклы, другие уже ищут любовь". В сети разгорелась дискуссия по поводу первоклассников, которые идут в школу в 5 и 7 лет

Украинцы развернули дискуссию по поводу возраста детей, поступающих в первый класс. Так, в частности, одна из мам удивлялась, что ее дочь начинает учиться в школе в 7 лет, тогда как самому младшему ученику – пять лет. У некоторых школьников наблюдается задержка речевого развития.

Об этом женщина с ником ykyy_horoshok написала в посте в Threads. Она удивляется, зачем так рано отдавать детей в школу.

"Малая ходит в школу с 7.1, она самая старшая в классе. Самому младшему ребенку 5.10. У некоторых детей, по словам родителей, была задержка речи, и они говорят не очень хорошо. Зачем так рано?" – написала мама школьницы.

В комментариях пользователи сети разделились во мнениях. Часть отмечала, что идти в школу в 7 лет – это поздно, ведь часто дети готовы к обучению раньше.

"А вы почему так поздно? Может, каждая мама знает, что делает? Моя пошла в 5,5, но меня не волновало, как поступают другие родители. Каждый знает, когда может отдать ребенка в школу, или причины, по которым не отдает".

"Мой пойдет в 5.11. Ходили к учительнице на подготовительные занятия, которая и будет преподавать 4 года. Она сама сказала: "Он готов. Не вижу смысла держать его еще год в детском саду". Все зависит от ребенка. Когда я училась, все, кто пошел в 5,10–6 (ровно), имели отличные оценки и ничем не отличались от тех, кто пошел в 7".

В то же время другие отмечали, что не стоит отправлять детей в школу слишком рано, потому что у них отнимают детство. К тому же сейчас программа сложнее, чем раньше.

"Меня отдали в школу в 6.11, я свою дочь отвезла в 6.9. И никогда бы не отдала ребенка, даже самого гениального, в 5 лет в школу. Муж пошел в школу в 7.11 и не пожалел".

"Полностью согласна. Отдать ребенка в школу ближе к 5 годам, чем к 7 – это лишить его детства. Во многих странах Европы четко прописано, что ребенок поступает в основную школу в том году, когда ему исполняется 7 лет. Сейчас и программа намного сложнее, чем раньше".

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