'Одноголосно' или 'одностайно': как правильно сказать на украинском

Слова "одноголосно" и "одностайно" часто вызывают путаницу среди носителей украинского языка, особенно когда речь идет об описаниях голосований или совместных решений.

В соцсетях активно обсуждают случаи неправильного употребления "одноголосно", которое является калькой с русского "единогласно". Например, фраза, которую можно услышать в стенах Верховной Рады: "Рішення прийнято одноголосно", может вызвать ложное впечатление, будто только один голос был решающим.

Зато украинский язык предлагает более точное слово — "одностайно", которое подчеркивает согласие всех участников.

Слова "одноголосно" и "одностайно" могут быть синонимичными в отдельных контекстах, но их употребление зависит от ситуации.

По словам доктора филологических наук Александра Пономарева, "одностайно" также имеет более широкое значение, например, "злагоджений" ("Кімната здригнулась від одностайного реготу") или "одноманітний" ("Ліс втрачає свою одностайну зелень").

"У частині своїх значень ці слова синонімічні, але вживані в різних словосполуках. Депутати підтримали ухвалу одноголосно, але - депутати висловили одностайну думку", – отметил профессор Пономарив.

Чтобы избежать калькирования с русского языка, где "единогласно" переводится как "одностайно", стоит помнить о правилах украинской лексики. Неправильное употребление "одноголосно" вместо "одностайно" может создавать комический эффект, ведь первое слово буквально означает "один голос".

Поэтому, когда речь идет о демократических процессах или совместных решениях, лучше отдать предпочтение слову "одностайно", которое отражает единство мнений и действий.

OBOZ.UA предлагает узнать, как на украинском сказать "порицание".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.