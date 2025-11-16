'Одногруппницы – сверстницы моего сына'. Украинка, которая стала студенткой в 40 лет, вдохновила сеть

Получение высшего образования сразу после окончания школы – является привычной нормой. А вот когда за новыми знаниями и профессией идут люди в возрасте 40 лет – это удивляет и вдохновляет.

Украинка Иванна Шумская поделилась своей историей – она, имея сына-подростка, возрастом как ее новые одногруппники, решилась пойти учиться в медицинский колледж. Об этом женщина написала в своем Threads и получила в ответ большое количество положительных отзывов, а также собственные истории тех, кто так же получал высшее образование во взрослом возрасте.

"Начать учиться в 40... Сказать, что я в шоке, то ничего не сказать. Вот после 2-х месяцев обучения выбросила 8-ю списанную ручку", – делится опытом новоиспеченная студентка.

Пользователи написали много поддерживающих комментариев. Кто-то просто поздравил с таким решением и пожелал сил и выдержки, кто-то начал делиться собственным опытом, а кто-то расспрашивать о вступительных экзаменах.

"Поздравляю вас, с такой силой воли все у вас будет хорошо и вы вдохновите не одного человека на такие шаги", "Тоже поступила на 2 высшее в 40 лет. Сейчас мне 44 и я ни дня не пожалела, что сменила профессию", "Поздравляю Вас, так держать! Но хочу Вам сказать, что Вы еще совсем юная! Я в 47 пошла получать второе высшее в немецком университете", – пишут ей.

Кроме того, есть пользователи, которые пишут, что тоже мечтают о поступлении на обучение, но пока не решились. Поэтому автор сообщения их вдохновляет собственным примером.

