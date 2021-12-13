Одной из избитых в Запорожье школьниц сделали операцию на носу: впереди еще одна

Одной из избитых на школьном стадионе в Запорожье школьниц – 14-летней Евгении Кравченко – сделали операцию на носу. Впереди девочку ждет вторая операция.

Также после избиения у школьницы проблемы с почками. Об этом сообщила адвокат семьи девочки Оксана Швец-Хомутова на своей странице в Facebook, – пишет запорожское издание "Актуально".

Как рассказала адвокат, во время избиения на школьном стадионе 22 ноября 14-летней Жене Кравченко сломали нос. Еще у нее начались проблемы с почками.

В детской больнице Запорожья Жене в понедельник, 13 декабря, сделали операцию на носу: в это время она находилась под ИВЛ. Девочка уже пришла в себя. Впереди школьницу ждет еще одна операция – по выравниванию носовой перегородки. Защитница опубликовала переписку с мамой девочки Анной.

Видео дня

Оксана Швец-Хомутова отметила, что с 2015 года у девочки есть инвалидность – вместо правого глазного яблока у нее стоит протез-имплант. По ее словам, пока врачи даже приблизительно не называют сумму, в которую обойдется лечение Жени.

Адвокат также призвала помочь семье школьницы. Папа долгое время не работает, мама от него ушла. Еще у Жени есть младшая сестра, ей 8 лет. Втроем они живут в общежитии в комнате меньше 7 кв.м.

На своей странице в Facebook защитница указала номер карты, куда желающие помочь семье девочки могут перечислить деньги.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Запорожье 22 ноября жестоко избили троих школьниц. Сделали это четыре девочки-подростка на территории школы №12 – якобы потому, что пострадавшие "целовались с Ильюшей". Информацию об инциденте и видео избиения 6 декабря опубликовал Telegram-канал "Это Запорожье". В полиции позже сообщили, что родители пострадавших подавали заявление. Когда увидели видео, установили, что речь идет о том же событии.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения двух пострадавших квалифицируются как легкие , еще одна экспертиза продолжается. Какие именно травмы получили школьницы, в полиции не уточнили.

Сначала инцидент квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса (Умышленное легкое телесное повреждение). Но после того, как появилось видео, уголовное производство переквалифицировали – по ч. 2 ст. 296 (хулиганство), а также открыли еще одно – по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство).

Подробности этого дела OBOZREVATEL собрал в материале "Полтора часа ударов из-за "поцелуев с Илюшей": все, что нужно знать о жестком избиении школьниц в Запорожье".