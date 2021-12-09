Полтора часа ударов из-за "поцелуев с Илюшей": все, что нужно знать о жестком избиении школьниц в Запорожье

В Запорожье жестоко избили троих школьниц. Четверо девушек-подростков наносили им удары ногами и руками почти полтора часа – якобы из-за "поцелуев с Илюшей". А потом еще и требовали "откупных".

За этим наблюдали другие подростки, но никто не вмешался. Жесточайшую нападающую уже отправили в СИЗО на два месяца. OBOZREVATEL собрал все подробности ужасного инцидента.

Трех школьниц побили 22 ноября вечером на спортплощадке 12-й школы в Шевченковском районе Запорожья. Огласку инцидент получил после того, как 6 декабря видео избиения опубликовал Telegram-канал "Это Запорожье".

На видео одна из нападающих "обосновывает" расправу тем, что девушки якобы "целовались с Илюшей". На самом деле избиение длилось почти полтора часа, сообщил ТСН. В школу девушек заманили обещанием отдать телефон, который раньше украла одна из агрессорш.

Видео дня

Опубикованная запись составляет более 10 минут, и почти все это время с небольшими перерывами школьниц били – ногами и кулаками. Они кричали "простите!", просили отпустить, плакали, но это не остановило издевательств.

Главная нападавшая еще требовала со своих жертв по 2 тысячи себе на карту в качестве откупных и пугала связями в полиции. Позже она начала говорить уже о 5 тысячах. Она также угрожала раздеть избитых школьниц и отправить их домой голыми, угрожала даже расчленить.

Записывал все на телефон парень. Судя по видео, за избиением наблюдали немало подростков. Некоторые смеялись и подстрекали нападающих. Девушкам, которым один за другим наносили удары, никто не помог.

В сообщении к видео в Telegram-канале отмечалось, что пострадавшие запуганы, а нападающие пытаются замять дело из-за правоохранителей.

Однако уже на следующий день, 7 декабря, прессслужба Нацполиции Запорожской области выпустила релиз по инциденту. Правоохранители сообщили, что 22 ноября родители трех школьниц обратились в полицию из-за избиения их детей. И что уже установили: на видео – то же избиение.

Родители же говорят, что им все еще звонят с "предложениями" забрать заявления. По словам родных избитых девушек, родственники одной из нападающих работают в полиции.

Пострадавшие девушки – 2007, 2008 и 2005 годов рождения. Теперь это все, что о них известно. Telegram-канал "Это Запорожье" сообщал, что школьницы получили серьезные травмы: проблемы с почками, перелом носа. А какая-то из девочек не видит одним глазом.

Однако согласно официальным выводам судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения двух пострадавших квалифицируются как легкие, еще одна экспертиза продолжается.

Участвовали в избиении четыре девушки, все в возрасте 15-16 лет. Сначала сообщалось, что четверо нападающих – тоже школьницы.

Но потом выяснилось, что одна – уже студентка. Речь идет о 16-летней Ксении Тимченко, студентке 2-го курса Запорожского машиностроительного высшего профессионального училища. На видео она выглядит самой жестокой и самой главной агрессоршей.

В училище ТСН рассказали, что девушка крайне проблемная. Занятия часто прогуливает, но родители попросили педагогов им не звонить, потому что сами не оказывают влияния на дочь.

Первоначально инцидент квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение). Но после того, как появилось видео, уголовное производство переквалифицировали – в ч. 2 ст. 296 (хулиганство), а также открыли еще одно еще по ч. 2 ст. 189 (вымогательство).

7 декабря трем фигуранткам уголовного производства сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и двум фигуранткам еще и по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), – рассказали в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Всего по делу пять фигурантов, из них – четыре девушки. О пятом пока ничего неизвестно. Не исключено, что это парень, который все снимал на видео.

Ксению Тимченко 8 декабря Шевченковский райсуд Запорожья отправил в СИЗО на два месяца (60 суток) – под стражей должна находиться до 5 февраля 2022 года.

"В светлой кофточке и ботинках девушка – это Ксения. Она является наиболее активной участницей преступления, она проявляет явную дерзость, жестокость и бесчеловечность", – подчеркнула прокурорша Виктория Побейвовк.

Еще две школьницы на время следствия должны находиться под ночной домашний арест. Четвертую участницу нападения отстранили от учебы.

Нападницам грозит:

по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) – ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет;

по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) – лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Также следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость). Об этом производстве других подробностей в полиции не сообщили.

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