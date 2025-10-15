'Одружитись на комусь' или 'з кимось': как правильно говорить на украинском

Брак для украинцев – дело привычное, по статистике, до 95% жителей нашей страны хотя бы раз в жизни становились на свадебный рушник. При этом, как это ни странно, значительное количество граждан нашего государства не знают, как правильно сказать на украинском языке: "одружились" они "з кимось" или "на комусь".

OBOZ.UA рассказывает, какой предлог нужно употреблять с глаголом "одружуватися". И откуда взялась распространенная ошибка.

Хотя словари, в частности Словарь украинского языка в 11 томах, содержит оба варианта, языковеды все же настаивают: правильно говорить "одружитися з". Такую рекомендацию находим, например, в "Стилистическом словаре" Ивана Огиенко. Употреблять предлог "з" рекомендовала также Ирина Фарион.

При этом форму "одружитися на" языковеды называют калькой с русского. Именно десятилетия русификации и стали причиной распространения этой ошибки, которая то и дело всплывает в речи украинцев.

Причина такого расхождения в словоупотреблении кроется в народном отношении к браку. В украинском языке слово "одружитися" является однокоренным со словом "дружба". Оно даже семантически намекает на равноправие и теплое отношение партнеров в браке. Тогда как русское "жениться" означает буквально "взять жену" и предполагает, что женщина в семье является второстепенной, находится в подчиненном положении.

Эту разницу в отношении можно увидеть и в происхождении слов, которыми называют семейный союз – украинского "шлюб" и русского "брак". Наш брак происходит от древнеславянского "сълюб", что означало "обет", "союз", оно также является однокоренным со "злюбитися", то есть договориться полюбовно, выстроить отношения на любви. А русское "брак" произошло от слова "брать". В сознании россиян семья начинается с того, что мужчина выбирает себе женщину и берет ее к себе.

