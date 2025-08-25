"Одягати" или "надівати"? Как не перепутать украинские слова, которые мы часто употребляем

Анна Боклажук
Моя Школа
'Одягати' или 'надівати'? Как не перепутать украинские слова, которые мы часто употребляем

Учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева объяснила, как запомнить, когда употреблять слово "одягати", а когда "надівати". Она рассказала простое правило.

По словам педагога, одевают – одежду, а надевают – аксессуары. Об этом она говорит в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

"Запомните, что слово "одягати" имеет корень "одяг", поэтому и ассоциируйте его так", – объясняет педагог и добавляет, что это слово надо использовать только в контексте с одеждой (штаны, юбка, платье, куртка и так далее).

Далее учительница переходит к объяснению глагола "надфвати". Он касается только аксессуаров (очки, браслет) и является синонимом слов "нанизывать", "прикреплять".

