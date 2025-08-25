''Одягати'' или ''надівати''? Как не перепутать украинские слова, которые мы часто употребляем

Учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева объяснила, как запомнить, когда употреблять слово "одягати", а когда "надівати". Она рассказала простое правило.

По словам педагога, одевают – одежду, а надевают – аксессуары. Об этом она говорит в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

"Запомните, что слово "одягати" имеет корень "одяг", поэтому и ассоциируйте его так", – объясняет педагог и добавляет, что это слово надо использовать только в контексте с одеждой (штаны, юбка, платье, куртка и так далее).

Далее учительница переходит к объяснению глагола "надфвати". Он касается только аксессуаров (очки, браслет) и является синонимом слов "нанизывать", "прикреплять".

