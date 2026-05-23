"Оформ" или "оформи": правильный вариант в украинском языке знают не все
Допустим, вам надо попросить кого-то что-то оформить – заявку, бонусную карту, лужайку перед домом. Как вы попросите об этом на украинском языке: используете глагол "оформи" или все же "оформ"?
В повседневной речи можно услышать оба варианта, но правильным из них является только один. Разобраться, что к чему, решил OBOZ.UA.
В первую очередь выясним, с чем мы здесь имеем дело – это повелительное наклонение глагола. Его употребляем, когда мы кого-то о чем-то просим или указываем на необходимость что-то сделать. В украинском языке повелительное наклонение имеет только формы второго лица единственного числа и первого и второго лица множественного числа.
Во втором лице единственного числа он может иметь или окончание -и или нулевое. И их действующее правописание разграничивает очень четко.
Окончание -и во втором лице единственного числа повелительного наклонения глаголов употребляется в таких случаях:
- когда это окончание находится под ударением – бери, живи, іди;
- когда глагол имеет находящуюся под ударением приставку вы-, как в словах "вибери", "вижени", "вимочи";
- в глаголах с суффиксом -ну- в инфинитиве после согласного, например в таких случаях: кивнути – кивни, крикнути – крикни, стукнути – стукни;
- в глаголах с основой на л или р после согласного – закресли, провітри.
Как видим, ни к одному из этих случаев повелительное наклонение глагола "оформити" не относится. Поэтому посмотрим, в каких случаях это наклонение не имеет безударного гласного в окончании – а во втором лице единственного числа это именно гласный звук [и]:
- после гласных – грай, стій, купуй;
- после согласных б, п, в, м, ж, ч, ш, щ, р – сип, став, ріж, клич, руш, морщ, вір;
- после согласных д, т, з, с, с, л, н безударный гласный в окончаниях также исчезает, причем эти согласные становятся мягкими – сядь, трать, чисть, злазь, повісь, визволь, стань.
А под это правильно повелительное наклонение "оформ" уже подпадает, ведь его основа заканчивается на м. А значит пишем и произносим его без окончания -и, именно так будет правильно.
