'Оформ' или 'оформи': правильный вариант в украинском языке знают не все

Допустим, вам надо попросить кого-то что-то оформить – заявку, бонусную карту, лужайку перед домом. Как вы попросите об этом на украинском языке: используете глагол "оформи" или все же "оформ"?

В повседневной речи можно услышать оба варианта, но правильным из них является только один. Разобраться, что к чему, решил OBOZ.UA.

В первую очередь выясним, с чем мы здесь имеем дело – это повелительное наклонение глагола. Его употребляем, когда мы кого-то о чем-то просим или указываем на необходимость что-то сделать. В украинском языке повелительное наклонение имеет только формы второго лица единственного числа и первого и второго лица множественного числа.

Во втором лице единственного числа он может иметь или окончание -и или нулевое. И их действующее правописание разграничивает очень четко.

Окончание -и во втором лице единственного числа повелительного наклонения глаголов употребляется в таких случаях:

когда это окончание находится под ударением – бери, живи, іди;

– бери, живи, іди; когда глагол имеет находящуюся под ударением приставку вы-, как в словах "вибери", "вижени", "вимочи";

в глаголах с суффиксом -ну- в инфинитиве после согласного , например в таких случаях: кивнути – кивни, крикнути – крикни, стукнути – стукни;

, например в таких случаях: кивнути – кивни, крикнути – крикни, стукнути – стукни; в глаголах с основой на л или р после согласного – закресли, провітри.

Как видим, ни к одному из этих случаев повелительное наклонение глагола "оформити" не относится. Поэтому посмотрим, в каких случаях это наклонение не имеет безударного гласного в окончании – а во втором лице единственного числа это именно гласный звук [и]:

после гласных – грай, стій, купуй;

– грай, стій, купуй; после согласных б, п, в, м, ж, ч, ш, щ, р – сип, став, ріж, клич, руш, морщ, вір;

– сип, став, ріж, клич, руш, морщ, вір; после согласных д, т, з, с, с, л, н безударный гласный в окончаниях также исчезает, причем эти согласные становятся мягкими – сядь, трать, чисть, злазь, повісь, визволь, стань.

А под это правильно повелительное наклонение "оформ" уже подпадает, ведь его основа заканчивается на м. А значит пишем и произносим его без окончания -и, именно так будет правильно.

