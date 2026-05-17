'Консьєрж' или 'консʼєрж'? В этом слове часто делают ошибку

Люди, которые хорошо владеют украинским языком, практически никогда не делают ошибок в употреблении апострофа на письме. А вот существительное, обозначающее швейцара или вахтера, стоящего у дверей, или дворника, который еще и выполняет определенные поручения, вносит в эту строгую систему путаницу.

Как вы уже догадались, речь идет о слове "консьєрж" или "конс’єрж" – в неформальном общении можно встретить оба варианта написания. OBOZ.UA разбирался, какой из них правильный. Спойлер: только один.

Итак, чтобы запомнить правильное написание, нужно напомнить себе правила употребления апострофа в украинском языке. Их, по сути, всего два:

апостроф ставится перед йотированными гласными я, ю, є, ї ;

; апостроф ставится после твердых звуков б, п, в, м, ф и р.

Существуют несколько исключений из этого правила. Например, иногда апостроф встречается после звука к, если мы говорим о мужском имени Лук’ян и различных производных от него словах – отчество Лук’янович, фамилия Лук’яненко или Лук’янчук, станцию метро "Лук’янівка" и тому подобное. Также после к апостроф ставим в названии напитка к'янті.

Также апострофом отделяем приставки и первые части сложных слов, которые заканчиваются на твердую согласную. Здесь он может появляться после букв, которые не перечислены в правиле. Как в том же "з’являтись", "без’язикий" или "під’їхати" "дит’ясла" либо "Мін’юст"..

Теперь вернемся к нашему консьержу. Йотированная є в нем есть, следовательно одно из необходимых условий использования апострофа выполнено. А вот дальше ничто не сходится: перед є в слове присутствует звук с, которого нет в перечне, он при этом мягкий, еще и не является приставкой. Так что слово консьєрж мы пишем только с мягким знаком и никак иначе.

