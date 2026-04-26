Как правильно – Піфагор или Пітагор, Афіни или Атени? Ответ может вас удивить

Вероятно, вы уже слышали, как в публичном пространстве начали иногда говорить "етер" вместо "ефір", а столицу Греции называть не "Афінами", а "Атенами". Норма нового правописания, которая регулирует этот нюанс, может стать основой для задания на НМТ, поэтому ее разъяснила учительница и репетитор по украинскому языку Наталья Сорокина.

В своем TikTok она продемонстрировала орфографическую вариантность написания слов. Там, где раньше писалась только буква ф, теперь может стоять ф или т – оба варианта должны засчитать как правильные. В каких словах это случается, преподавательница и показала своим подписчикам.

"Раньше был только один правильный вариант – Піфагор, а по действующей редакции имеем варианты Піфагор и Пітагор. Оба варианта правильные. Ранее – Тимофій, а по действующей редакции – Тимофій и Тимотей. И снова оба варианта правильные. Приведу еще несколько примеров орфографической вариантности: Афіни – Атени, логарифм – логаритм, орфографія – ортографія. Все эти варианты правильные", – объяснила учительница.

Суть этой нормы находим в параграфе 123 Украинского правописания, которое было принято в 2019 году. Он посвящен передаче буквосочетания th в словах греческого происхождения. Обычно мы передаем его буквой т:

антологія,

антропологія,

аптека,

астма,

бібліотека,

католицький,

ортопедія,

театр,

теорія;

Прометей,

Таїсія,

Теодор.

Если же в украинском языке было общепринятым написание таких слов через букву ф, в таких случаях возможна орфографическая вариантность. Вот в каких случаях можно писать слова и так, и так:

анафема и анатема,

дифірамб и дитирамб,

ефір и етер,

кафедра и катедра,

логарифм и логаритм,

міф, міфологія и міт, мітологія;

Агафангел и Агатангел,

Афіни и Атени,

Борисфен и Бористен,

Демосфен и Демостен,

Марфа и Марта,

Фессалія и Тессалія та ін.

