Как правильно – Піфагор или Пітагор, Афіни или Атени? Ответ может вас удивить
Вероятно, вы уже слышали, как в публичном пространстве начали иногда говорить "етер" вместо "ефір", а столицу Греции называть не "Афінами", а "Атенами". Норма нового правописания, которая регулирует этот нюанс, может стать основой для задания на НМТ, поэтому ее разъяснила учительница и репетитор по украинскому языку Наталья Сорокина.
В своем TikTok она продемонстрировала орфографическую вариантность написания слов. Там, где раньше писалась только буква ф, теперь может стоять ф или т – оба варианта должны засчитать как правильные. В каких словах это случается, преподавательница и показала своим подписчикам.
"Раньше был только один правильный вариант – Піфагор, а по действующей редакции имеем варианты Піфагор и Пітагор. Оба варианта правильные. Ранее – Тимофій, а по действующей редакции – Тимофій и Тимотей. И снова оба варианта правильные. Приведу еще несколько примеров орфографической вариантности: Афіни – Атени, логарифм – логаритм, орфографія – ортографія. Все эти варианты правильные", – объяснила учительница.
Суть этой нормы находим в параграфе 123 Украинского правописания, которое было принято в 2019 году. Он посвящен передаче буквосочетания th в словах греческого происхождения. Обычно мы передаем его буквой т:
- антологія,
- антропологія,
- аптека,
- астма,
- бібліотека,
- католицький,
- ортопедія,
- театр,
- теорія;
- Прометей,
- Таїсія,
- Теодор.
Если же в украинском языке было общепринятым написание таких слов через букву ф, в таких случаях возможна орфографическая вариантность. Вот в каких случаях можно писать слова и так, и так:
- анафема и анатема,
- дифірамб и дитирамб,
- ефір и етер,
- кафедра и катедра,
- логарифм и логаритм,
- міф, міфологія и міт, мітологія;
- Агафангел и Агатангел,
- Афіни и Атени,
- Борисфен и Бористен,
- Демосфен и Демостен,
- Марфа и Марта,
- Фессалія и Тессалія та ін.
Ранее OBOZ.UA объяснял, что не так с аббревиатурами ЕКО, УЗІ и ЗОЖ – как правильно писать их на украинском.
