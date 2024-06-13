Около 100 тысяч. Как изменилось количество участников НМТ за три года проведения экзамена

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Около 100 тысяч. Как изменилось количество участников НМТ за три года проведения экзамена

В 2024 году Национальный мультипредметный тест (НМТ) будет проходить в третий раз. На него зарегистрировалось 267 898 участников в Украине и 19 883 – за границей. На первом НМТ 181 427 абитуриентов подали заявки на участие в экзамене, а на тест пришло – 167 578 (92,4%). Это почти на 100 тысяч меньше по сравнению с количеством поступающих в этом году.

Экзамен, который проводился впервые, длился 120 минут и состоял из 60 тестовых заданий – по 20 по украинскому языку, математике и истории Украины. НМТ не предполагает развернутых ответов, в отличие от Внешнего независимого оценивания. Статистику собрал аналитический портал Слово и дело.

Около 100 тысяч. Как изменилось количество участников НМТ за три года проведения экзамена

В 2023 году продолжительность экзамена была увеличена до 180 минут. Поступающие должны были сдать обязательные украинский язык и математику. Один предмет они могли выбрать из истории Украины, биологии, физики, химии, иностранного языка (английский, немецкий, французский или испанский). В прошлом году зарегистрировавшихся на экзамен абитуриентов было 257 948. Среди них – 241 624 – пришли на тестирование (93,67%).

В то же время, в прошлом году был расширен перечень стран, в которых можно было сдать НМТ. За границей 23 250 поступающих зарегистрировались на экзамен, чуть более 20 тысяч приняли в нем участие.

Около 100 тысяч. Как изменилось количество участников НМТ за три года проведения экзамена

В 2024 году НМТ состоит из четырех предметов. Три из них обязательны – математика, украинский язык и история Украины и одного по выбору. Выпускники могут выбрать по своему усмотрению – физику, химию, биологию, иностранный язык, украинскую литературу и географию.

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