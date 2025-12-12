Около 5000 старшеклассников выехали за границу: главный педагог Львовщины озвучил тревожные данные и возмутил сеть

Сеть возмущена обнародованными данными о количестве старшеклассников, которые выехали за границу со Львовщины. По данным директора департамента образования и науки Львовской ОГА Олега Паски, эта цифра достигает около 5000 тысяч учеников.

В интервью для издания "Твой Город" он пояснил, что примерно на 15% выпускников уменьшилось количество поступающих в профтехобразовании после 11-го класса (на 2000) и тех, которые не поступили в вузы (еще 2000). Пользователи в комментариях к новости высказывают противоположные мнения – кто-то пишет, что цифра преувеличена и не понятно, откуда ее взяли, другие же уверены, что статистика уменьшена и дальше будет только расти, обвиняя в этом команду Министерства образования и науки Украины и министра Оксена Лисового в частности.

"Откуда эти цифры? А сколько вернулось?", "Какие выводы из этой статистики?" – спрашивают в комментариях.

Также пишут о том, что на эту проблему надо было бы обратить внимание МОН, ведь их стратегия и реформа образования не сработали, и отмечают, что со временем число тех, кто выезжает, будет только увеличиваться.

Некоторые пользователи пишут, что цифра занижена и в городах процент уехавших значительно больше. "Примерно 1/3 выпускников, особенно парни-"технари", готовятся к поступлению за рубежом или уже подали документы (если планируют обучение в Словакии). Часть даже не собирается сдавать НМТ. Те, что в Польшу, готовятся к экзамену на уровень польского", – рассказывает один из авторов.

Ранее OBOZ.UA писал о результатах исследования на эту тему, которое было проведено весной: каждый четвертый украинский подросток планирует уехать за границу.

