Около 600 книг запретили в школах американского штата: почему 'Питер Пен', биография Леонардо да Винчи и 'Убить пересмешника' попали в черный список

В американском округе Монро (штат Теннесси) из школьных библиотек изъяли экземпляры 574 книг. Среди них есть классические произведения американской литературы, книги о Холокосте, Гражданской войне, расе и религии, а также современные бестселлеры такие, как "Убить пересмешника", "Игра престолов", "Сумерки", "451 градус по Фаренгейту".

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Об этом сообщила Американская ассоциация библиотек. Такое решение приняли в соответствии с законом штата Теннеси о материалах, соответствующих возрасту читателей.

После старта второго срока президентства Дональда Трампа в закон были внесены поправки, включающие формулировку о контенте, который государство считает неподходящим для учеников. Округи обязали просматривать школьные библиотеки и изымать книги, содержание которых может быть неприемлемо для школьников.

В частности, библиотеки вынуждены изымать любые книги, содержащие сцены насилия или "чрезмерную жестокость", описание сексуальных отношений или упоминание ЛГБТК+, критический взгляд на исторические события, материалы, которые государство считает "радикальными".

Среди книг, которые запретили, есть мировые бестселлеры, классика и издания на социальные темы:

"Убить пересмешника" – Гарпер Ли (о расовом неравенстве);

"О мышах и людях" – Джон Стейнбек (о борьбе за равенство);

"Питер Пэн" – Джеймс Барри;

серия "Игра престолов" – Джордж Р. Р. Мартин;

серия "Сумерки" – Стефани Майер;

серия "Дневники вампиров" – Лиза Джейн Смит;

все книги Сары Дж. Маас ("Двор шипов и роз", "Королевство шипов и роз", "Трон из стекла");

"Колхоз животных" – Джордж Орвелл;

"451 градус по Фаренгейту" – Рэй Брэдбери;

"Властелин мух" – Уильям Голдинг;

"Дивергент" – Вероника Рот;

"Голодные игры" – Сюзанна Коллинз;

"Преступления и преступники Холокоста";

"Последние дни из жизни Гитлера";

"Освенцим, Берген-Бельзен, Треблинка";

биографии Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога;

книги об анатомии, сексуальности, подростковой беременности, эвтаназии;

книги о Холокосте, исторических трудах и даже научно-популярных энциклопедиях.

Многие родители не поддержали такое решение. В то же время, Американская ассоциация библиотек призывает сообщество поддерживать местных библиотекарей, распространять информацию о недопустимости цензурирования литературы и присоединиться к движению "Объединитесь против запрета книг".

Как сообщал OBOZ.UA, школа William Farr Church of England в Британии приняла решение запретить все зеркала в туалетах на территории учебного заведения. Причина в том, что ученики слишком много времени проводят у зеркала, собираясь там группами, и опаздывают на уроки.

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