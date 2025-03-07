Около 600 книг запретили в школах американского штата: почему "Питер Пен", биография Леонардо да Винчи и "Убить пересмешника" попали в черный список

Ольга Липич
Моя Школа
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Около 600 книг запретили в школах американского штата: почему 'Питер Пен', биография Леонардо да Винчи и 'Убить пересмешника' попали в черный список

В американском округе Монро (штат Теннесси) из школьных библиотек изъяли экземпляры 574 книг. Среди них есть классические произведения американской литературы, книги о Холокосте, Гражданской войне, расе и религии, а также современные бестселлеры такие, как "Убить пересмешника", "Игра престолов", "Сумерки", "451 градус по Фаренгейту".

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Об этом сообщила Американская ассоциация библиотек. Такое решение приняли в соответствии с законом штата Теннеси о материалах, соответствующих возрасту читателей.

После старта второго срока президентства Дональда Трампа в закон были внесены поправки, включающие формулировку о контенте, который государство считает неподходящим для учеников. Округи обязали просматривать школьные библиотеки и изымать книги, содержание которых может быть неприемлемо для школьников.

Около 600 книг запретили в школах американского штата: почему "Питер Пен", биография Леонардо да Винчи и "Убить пересмешника" попали в черный список

В частности, библиотеки вынуждены изымать любые книги, содержащие сцены насилия или "чрезмерную жестокость", описание сексуальных отношений или упоминание ЛГБТК+, критический взгляд на исторические события, материалы, которые государство считает "радикальными".

Среди книг, которые запретили, есть мировые бестселлеры, классика и издания на социальные темы:

  • "Убить пересмешника" – Гарпер Ли (о расовом неравенстве);
  • "О мышах и людях" – Джон Стейнбек (о борьбе за равенство);
  • "Питер Пэн" – Джеймс Барри;
  • серия "Игра престолов" – Джордж Р. Р. Мартин;
  • серия "Сумерки" – Стефани Майер;
  • серия "Дневники вампиров" – Лиза Джейн Смит;
  • все книги Сары Дж. Маас ("Двор шипов и роз", "Королевство шипов и роз", "Трон из стекла");
  • "Колхоз животных" – Джордж Орвелл;
  • "451 градус по Фаренгейту" – Рэй Брэдбери;
  • "Властелин мух" – Уильям Голдинг;
  • "Дивергент" – Вероника Рот;
  • "Голодные игры" – Сюзанна Коллинз;
  • "Преступления и преступники Холокоста";
  • "Последние дни из жизни Гитлера";
  • "Освенцим, Берген-Бельзен, Треблинка";
  • биографии Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога;
  • книги об анатомии, сексуальности, подростковой беременности, эвтаназии;
  • книги о Холокосте, исторических трудах и даже научно-популярных энциклопедиях.

Многие родители не поддержали такое решение. В то же время, Американская ассоциация библиотек призывает сообщество поддерживать местных библиотекарей, распространять информацию о недопустимости цензурирования литературы и присоединиться к движению "Объединитесь против запрета книг".

Как сообщал OBOZ.UA, школа William Farr Church of England в Британии приняла решение запретить все зеркала в туалетах на территории учебного заведения. Причина в том, что ученики слишком много времени проводят у зеркала, собираясь там группами, и опаздывают на уроки.

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