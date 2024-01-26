Окончил школу в 9 лет: родители маленького гения раскрыли главное правило воспитания детей

Американец Дэвид Балогун окончил среднюю школу в 9 лет и стал одним из самых молодых детей, получивших аттестат в таком возрасте. Несмотря на это, он остается обычным ребенком, который играет со своей сестрой бумажными самолетами и начинает нервничать, когда сидит на месте слишком долго.

Родители школьника Роня и Генри рассказали CNBC, что пользуются правилом, которое помогает им в воспитании их гениального сына. В частности, они не пытаются исправлять ребенка, а пробуют изменить систему подохода.

Мать мальчика рассказывает, что его способности стали заметны еще в 6 лет. Именно тогда их сын показал, что умеет прибавлять и вычитать числа, прежде чем его кто-то научил этому. Родители поверили в своего ребенка, что помогло им в создании доверительных отношений. По мнению Рони, это немаловажный аспект в воспитании. С тех пор взрослые Балогуны отказались от многих традиционных методов образования.

"Как родители вы должны развивать другое мышление. Это не всегда легко, когда ваш сын постоянно вас спрашивает. Вы должны продолжать отвечать, потому что вы не хотите сказать: "Просто оставь меня в покое", – делится Генри.

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Они добавляют, что нет ни одной книги или волшебного рецепта, как воспитывать гениального ребенка.

Дэвид рассказывает, что сейчас он получает онлайн образование в колледже и выполняет недельное домашнее задание за один день. Он говорит, что если он не будет учиться, то не будет спать до утра. Его родители решили, что обычная школа не для него. По их словам, в первом классе одноклассники часто слушали больше их сына, чем учителя.

Балогун решили перевести Дэвида на дистанционную форму программы для одаренных детей с индивидуальным учебным планом. В 7 лет родители неделями пытались устроить парня в колледж, ведь при регистрации невозможно было указать год его рождения.

Однако, по словам Рони, она придерживается строгости относительно вопросу отдать 9-летнего сына в университет. Она считает, что нельзя разрешить ему быть в классе с 20-летними. Поэтому родители пытаются найти творческое решение этого вопроса.

"Это другая адаптация, которой еще нет в Соединенных Штатах Америки. Это очень страшно, и вы не можете найти выход. Иногда я не могу исправить систему, но есть другие нетрадиционные варианты и решения, которые помогут моему сыну пройти путь к осуществлению его мечтаний" , – делится мама Дэвида.

Родители отмечают, что из-за своей гениальности у мальчика почти нет друзей. Ему трудно общаться со сверстниками, но мама и папа не заставляют его искать товарищей. Напротив, поддерживают сына в его интровертности. Роня и Генри отмечают, что пытаются приспосабливаться к переменам, происходящим с маленьким гением.

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