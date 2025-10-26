Олег Чабан назвал 'красные флажки' для родителей, когда ребенка надо показать психологу

Известный украинский психиатр Олег Чабан назвал для родителей "красные флажки", когда, по его мнению, надо обратиться к психологу. По словам эксперта, важно обращать внимание на изменение поведения и другие детали.

Психиатр объясняет, что если ребенок не идет на контакт с родителями и отказывается говорить, что его беспокоит – это уже причина, ведь иногда с чужим человеком раскрыться значительно легче. Об этом он рассказал в одном из интервью медиа.

"Красные флажки" от родителей

Кардинальное изменение поведения. По словам эксперта, важно обратиться к специалисту, когда ребенок, например, был живой и эмоциональный, но в какой-то момент это исчезает.

По словам эксперта, важно обратиться к специалисту, когда ребенок, например, был живой и эмоциональный, но в какой-то момент это исчезает. Асоциальность и нежелание выполнять свои обязанности . Когда ребенок становится замкнутым, не улыбается, постоянно задумчив и не говорит родителям, что его беспокоит. Возможно даже не посещает школу, или же посещает, но для "галочки".

. Когда ребенок становится замкнутым, не улыбается, постоянно задумчив и не говорит родителям, что его беспокоит. Возможно даже не посещает школу, или же посещает, но для "галочки". Резкие перепады настроения .

. Появляются вредные привычки. Курение, алкоголь или даже другие психоактивные вещества.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что звездный психиатр раскрыл секрет воспитания умственно сильных детей: они быстро научатся мыслить самостоятельно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!