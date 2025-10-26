Олег Чабан назвал "красные флажки" для родителей, когда ребенка надо показать психологу
Известный украинский психиатр Олег Чабан назвал для родителей "красные флажки", когда, по его мнению, надо обратиться к психологу. По словам эксперта, важно обращать внимание на изменение поведения и другие детали.
Психиатр объясняет, что если ребенок не идет на контакт с родителями и отказывается говорить, что его беспокоит – это уже причина, ведь иногда с чужим человеком раскрыться значительно легче. Об этом он рассказал в одном из интервью медиа.
"Красные флажки" от родителей
