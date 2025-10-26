Олег Чабан назвал "красные флажки" для родителей, когда ребенка надо показать психологу

Анна Боклажук
Моя Школа
Олег Чабан назвал 'красные флажки' для родителей, когда ребенка надо показать психологу

Известный украинский психиатр Олег Чабан назвал для родителей "красные флажки", когда, по его мнению, надо обратиться к психологу. По словам эксперта, важно обращать внимание на изменение поведения и другие детали.

Психиатр объясняет, что если ребенок не идет на контакт с родителями и отказывается говорить, что его беспокоит – это уже причина, ведь иногда с чужим человеком раскрыться значительно легче. Об этом он рассказал в одном из интервью медиа.

"Красные флажки" от родителей

  • Кардинальное изменение поведения. По словам эксперта, важно обратиться к специалисту, когда ребенок, например, был живой и эмоциональный, но в какой-то момент это исчезает.
  • Асоциальность и нежелание выполнять свои обязанности. Когда ребенок становится замкнутым, не улыбается, постоянно задумчив и не говорит родителям, что его беспокоит. Возможно даже не посещает школу, или же посещает, но для "галочки".
  • Резкие перепады настроения.
  • Появляются вредные привычки. Курение, алкоголь или даже другие психоактивные вещества.

