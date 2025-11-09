Родители совершают ту же ошибку: звездный психиатр раскрыл секрет, как научить детей мыслить самостоятельно

Большинство родителей мечтают о том, что их дети вырастут умными, сильными, самостоятельными. Однако, несмотря на это желание, многие допускают одну и ту же ошибку.

Дело в том, что родители пытаются самостоятельно решить все проблемы своих детей. А, по мнению известного американского психиатра Дэниела Эймена, это дает обратный результат. Его совет о том, как быстро научить детей мыслить самостоятельно, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram блогер Наталья Тур.

Звездный психиатр считает, что чем больше проблем родители решают за детей, тем менее компетентными они вырастут.

"Если вы хотите воспитать умственно сильных детей, не надо делать за них слишком много", – говорит он и добавляет, что когда ребенок приходит к вам с проблемой, вашим ответом должна быть поддержка, а не решение.

"Не высказывайте свое мнение, пока ребенок не придумает свое решение", – советует Эймен.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что психиатр назвал большую ошибку, которую совершают родители школьников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!