Олимпиаду по информатике отменили за сутки до проведения: что случилось и какой скандал за этим стоит

Министерство образования и науки Украины отменило проведение II этапа Всеукраинской ученической олимпиады по информатике за сутки до запланированной даты. Причиной стали публичные обвинения в отношении онлайн-платформы Eolymp, на которой должны были проводить интеллектуальные соревнования.

В частности, заявляется, что платформа имеет возможные связи с российскими сервисами, а именно интеграцию с инфраструктурой московского происхождения и импорт задач из системы Polygon. Также речь шла о рисках безопасности, потенциальной утечке данных и участии пользователей из России в тестировании материалов. О переносе сообщил Национальный центр "Малая академия наук Украины", который координирует олимпиадное движение.

В то же время сама платформа Eolymp официально отвергла любые связи с Россией. Там отметили, что не сотрудничают с российскими или пророссийскими компаниями или сайтами, а приоритетами называют открытость, добропорядочность и поддержку украинского образования.

"Наш сайт имеет функцию импорта задач из российской системы Полигон. Эта функция присутствует там уже некоторое время и предназначена исключительно для того, чтобы помочь пользователям перейти с системы Полигон на Eolymp. Это стандартная практика для конкурирующих систем – возможность мигрировать свои данные из системы конкурента в свою систему. Так же как вы можете импортировать документ Microsoft Word в Google Documents. Наш сайт заблокирован в России, поэтому целевой аудиторией для этой функции являются пользователи из зарубежных стран, которые сейчас пользуются платформой Codeforces и инструментом Полигон", – говорится в сообщении.

В письме МАН указано, что II этап олимпиады по информатике перенесен на январь 2026 года – в пределах сроков, определенных действующим положением. Даты проведения должны объявить дополнительно после проверки платформ и урегулирования ситуации.

