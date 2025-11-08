Учительница объяснила провал Всеукраинской олимпиады по математике, которую 'завалили' 93% участников: причина точно не в детях

Украинская учительница Екатерина Халепа объяснила, почему в этом году 93% восьмиклассников не смогли справиться с заданиями на Всеукраинской олимпиаде по математике. По ее словам, в школах катастрофически не хватает педагогов, которые преподают этот предмет. Кроме того, государством должна быть обеспечена программа, по которой будут готовить учеников к подобным интеллектуальным соревнованиям.

В интервью Сніданок 1+1 педагог говорит, что проблемой также стало несоответствие заданий олимпиады школьной программе. Она отмечает, что ученики сталкивались с понятиями, которые еще не изучали. Также у школьников были неравные условия, ведь другие олимпиады можно было писать дистанционно, а математику – только очно.

Напомним, 93% отличников не смогли справиться с заданиями на олимпиаде по математике, которую проводили среди учеников восьмых классов. В то же время только один школьник смог набрать 21 балл, который стал самым высоким результатом, решив три задачи из четырех. Еще 17 учеников набрало 14-15 баллов, решив два задания.

Из 1352 участников 1254 не смогли решить ни одной задачи. 86% учеников набрали от нуля до двух баллов. 1% учеников решили от 2 до 3 задач, 6% – от одного до двух. Она отметила, что это оценка не учеников, а организатора – Министерства образования и науки.

В то же время, участники олимпиады шокировали организацией интеллектуальных соревнований в этом году. Так, например, дети жаловались на то, что задачи были запутанными, сложными и не соответствовали школьной программе.

Если в прошлом году олимпиады сначала проводились на базе школы – по общине, а дальше ехали на районную и областную, то сейчас от класса могло пойти несколько учеников и сразу проводился районный этап.

