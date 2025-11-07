Задания из 11 класса, неравные условия, дети сдавали пустые бланки. Восьмиклассники шокировали организацией Всеукраинской олимпиады по математике

Восьмиклассники, которые в этом году принимали участие во Всеукраинской олимпиаде по математике, шокировали организацией интеллектуальных соревнований. Так, например, дети жаловались на то, что задания были запутанными, сложными и не соответствовали школьной программе.

Об этом поделилась участница олимпиады Маргарита в комментарии Сніданок 1+1. По ее словам, удивил в этом году и сам процесс проведения. Если в прошлом году олимпиады сначала проводились на базе школы – по общине, а дальше ехали на районную и областную. То сейчас от класса могло пойти несколько учеников и сразу проводился районный этап.

"Предыдущие годы мы сначала на базе школы проводили олимпиады по общине. Далее ехали в на районную, а затем на областную. А в этом году совсем иначе. Дети могли пойти и два человека из класса, и три, и больше и ехали сразу уже на районный этап. И страшно, стресс есть. Странно как-то, потому что много людей в одном помещении и задачи сложные, не такие, как на школьной программе", – рассказала восьмиклассница.

Сама же девушка смогла выполнить только два задания из четырех и отметила, что в следующий раз участвовать в олимпиадах желания не имеет.

О сложности заданий говорит еще одна восьмиклассница Настя, которая учится в гимназии. К олимпиаде девушка готовилась самостоятельно по программе, которую ей предоставили учителя. Однако, когда увидела задания соревнований, была шокирована, ведь некоторые из них совсем не соответствовали программе 8 класса.

"Я думала, будет немного легче. Там были задачи, которые я потом смотрю, а там решения 11-го класса, которые решают в 11-м классе, особенно первое. Другие уже мне давались легче. Там было четыре задания и у меня получилось два балла. У меня третье место там максимально было, кто написал, то было семь или 11 баллов", – поделилась школьница.

По словам учителей, нынешняя организация олимпиады демотивирует детей учиться, хотя детям интересно соревноваться друг с другом. Кроме того, очень сложными были и задачи для детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети вспыхнула бурная дискуссия из-за заданий на олимпиадах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!