Олимпиады на каникулах? Руслан Цыганков поделился разговором с учениками, который его удивил

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков поделился разговором с учениками, где он их спрашивал, как они провели каникулы. Значительная часть школьников отмечала, что они участвовали в олимпиадах даже в выходные утром.

В видео, которое педагог выложил в TikTok, он удивился организации интеллектуальных соревнований. В частности, иронично подчеркнул, что дети "не хотят спать на каникулах, потому что сон для слабаков", а ученики поделились, что должны были стоять перед школой утром и ждать начала олимпиады.

Украинцы приняли участие в обсуждении и отметили, что раньше подобные события проходили в будние дни или по субботам. Некоторые рассказали, что дети должны были в 5 утра выезжать, чтобы добраться до места проведения олимпиады, тогда как определенные школьники поделились, что писали олимпиады без света. Сетовали на подобные мероприятия и учителя, отметив, что педагоги участвуют в различных событиях именно на каникулах.

"А у нас дети в 5 утра уже едут на олимпиады".

"У меня по физике и химии на 7:00 и на 7:30 выезд на них был".

"У меня 4 олимпиады на каникулах было, я их понимаю".

"Писали олимпиады без света".

В то же время, пользователи соцсети указывали, что в некоторых регионах вообще нет осенних каникул, ведь их перенесли на зимние.

"У нас вообще отменили осенние каникулы – перенесли на зиму. Это уже 3-й год так".

