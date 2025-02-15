'Он первый начал!' Как отучить детей драться между собой

В семьях часто бывает, что братья и сестры ссорятся между собой и даже дерутся. Как правило, корни проблемы кроются в правилах самой семьи. Все родители, как и все малыши – разные, и даже то, чего они хотят достичь таким поведением, очень отличается.

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Об этом в интервью "Освіторії" сказала детский психолог Елена Шамрай. По ее словам, универсальные советы для родителей здесь не всегда работают.

Эксперт отметила, что агрессия это не всегда о насилии. Ведь существуют здоровая агрессивность (энергичность, сила ради достижений, настойчивость), спортивная агрессивность (воля к победе, амбиции, боевая готовность). Даже у маленького ребенка есть определенный уровень природной агрессии, направленной на защиту своих интересов.

Но родители относятся к этому по-разному. Самое главное – понять, как к этому относится конкретно ваша семья, какие у нее ценности и жизненные взгляды. Учитывая это, следует делать изменения в повседневной жизни и привычках.

Например, если ваша семья придерживается принципа "минимум конфликтов" и вы, как родители имеете склонность к гиперопеке и психологическому слиянию с детьми. В такой семье, по словам Шармай, часто детям запрещают демонстрировать негативные эмоции, злиться, кричать и толкаться.

В таком случае родителям следует понять, что детям нужна отдушина для гнева, обиды и других негативных чувств. Можно предлагать им разные способы проявить все это: нарисовать, рассказать вам, избить подушку или боксерскую грушу, прокричаться вместе на природе и т.д.

Советы таким родителям:

развивать у детей эмпатию; после драки спрашивать больно ли ребенку, и как, по его мнению, чувствует себя другой. Не пытаться развить чувство вины;

уменьшить количество поводов для ревности и зависти. Покупать одинаковые вещи, игрушки. Если одному ребенку приобретаете сюрприз или исполняете его желание, спросите, что нужно другому;

подчеркивать то, что объединяет детей, делать акцент на желаемом поведении, а не на негативе.

Еще один пример, когда семья позиционирует себя как "команду победителей", воспитывая детей сильными, стрессоустойчивыми, современными и самостоятельными. Такие родители позволяют своим детям проявлять здоровую агрессию, хвалят за проявление конкуренции и отстаивания своих прав, стремятся воспитать лидеров.

Здесь опасность может заключаться в том, что дети не всегда могут урегулировать ситуацию путем проб и ошибок. Одни малыши несколько раз навсегда выяснят расстановку сил, а другие будут постоянно драться и могут нанести серьезный вред, если будут делать это бесконтрольно.

Советы по воспитанию:

если учите "давать сдачи", прививайте "правила игры". Расскажите, как нельзя бить ни в коем случае (по голове, животу и т.п.), а еще лучше — отведите на уроки единоборств;

введите общие последствия. Например, если вы не видели, кто разбил вазу, пусть оба ребенка убирают за собой.

воспитывая лидера и победителя, помогите также воспринимать поражение, быть не первым. Без этого возможна огромная и непримиримая конкуренция между детьми, что может поднять градус агрессии в семье.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев назвал единственный метод, который точно сработает, когда дети сражаются между собой. По его словам, родителям следует ввести правило – относиться с уважением к членам семьи. Если это правило нарушается – наказывать.

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