Он умеет чувствовать. Что известно о Mirumi – новом пушистом конкуренте Labubu, который сводит детей с ума

Прошлогодняя одержимость всего мира милыми монстриками Labubu довольно быстро сошла на нет. Одной из причин этого, хоть и не основной, эксперты называют отсутствие у игрушки интерактивности. Исправить эту ошибку может японский робот-компаньон Mirumi, который набирает популярность в соцсетях.

Как пишет The Verge, игрушку разработала японская компания Yukai Engineering. Mirumi больше всего напоминает детеныша ленивца, даже может крепиться благодаря гибким лапкам на различных предметах, и демонстрирует детскую любознательность. Благодаря сенсорам робот очень мило реагирует на людей и предметы вокруг, поэтому с ним интересно взаимодействовать.

У Mirumi есть несколько режимов, которые он переключает самостоятельно. Если прикрепить его к сумке, одежде, руке и т.д. и просто ходить с ним по улицам, он будет с интересом поворачивать голову и рассматривая все своими забавными подвижными глазами. Игрушка может даже сфокусироваться на чем-то, чем привлечет к себе дополнительное внимание. А вот если к роботу слишком резко приблизиться или коснуться, он смутится и спрячется, имитируя застенчивость. Тем, кто захочет Mirumi потрусить, он ответит недовольным качанием головой, а к тому, кто его погладит, будет ластиться. Когда же с ним долго никто не взаимодействует, робот возвращается к своему привычному состоянию – невинно оглядывается вокруг.

Генеральный директор Yukai Engineering Сюнсуке Аоки говорит, что это робот-компаньон, который несет радость не только владельцу, но и окружающим. "Люди часто испытывают подъем, когда делятся счастьем с другими. Mirumi именно для этого. Едете ли вы в забитом поезде, или стоите в очереди в кассу – ваш Mirumi всегда найдет путь к сердцам людей своим невинным взглядом, заставляя кого-то улыбнуться, помахать ему рукой или даже скорчить забавную рожицу в ответ", – рассказал он.

Робота сейчас можно приобрести или предзаказать в Японии, США или Таиланде. Игрушка доступна в трех цветах – розовом, бежевом и сером. Заряжать робота можно через USB Type-C, причем он сам даст знать, когда его батарея будет почти пуста. Стоимость одного робота составляет примерно 5,5 тысяч гривен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об игрушке Wakuku, которая вытеснила Labubu с китайского рынка.

