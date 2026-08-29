"Он заслуживает „Оскара"!" Учитель, превративший уроки в бедной школе Танзании в настоящий праздник, стал звездой сети

Большинство украинцев помнят со школьных лет зарядку, которую делали между уроками в младших классах. Возможно, вы даже вспомните специальный стишок "Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились". Однако учитель из африканской Танзании вывел физическую активность во время уроков на новый уровень.

Мужчина по имени Джао Мабрук Калеси преподает в одной из школ округа Мухеза. Это преимущественно сельская местность с малообеспеченным населением, где большинство взрослых имеют лишь начальное образование. Поэтому, чтобы побудить своих учеников ходить в школу и усерднее учиться, Калеси придумывает различные дополнительные активности и снимает об этом ролики для своего Instagram. В соцсетях видео с уроков педагога вызывают настоящий восторг.

Яркий танзанийский учитель отказался от скучной диктовки. Калеси сочетает обучение с элементами театра, танцами, пением и юмором. Его методика основана на эмоциональном вовлечении детей. Он не просто заставляет зубрить материал, а учит чтению и другим навыкам с помощью песен и танцев.

Калеси прославился, когда начал публиковать в соцсетях короткие ролики со своими учениками. Например, как они приветствуют друг друга утром перед уроками под детскую песенку, танцуют на школьном дворе под мотивационные треки или вместе прыгают по разрисованному полу класса. Отдельные ролики учителя набирают по несколько миллионов просмотров.

Пользователи социальных сетей реагируют на контент Калеси с огромным восторгом и теплотой. Подписчики со всего мира хвалят его за креативность и называют "учителем мечты". Кто-то предлагает вручить ему "Оскар" за артистическую манеру преподавания, а некоторые даже мечтают вернуться в детство, чтобы пойти учиться к танзанийскому учителю.

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