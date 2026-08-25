"18-летние дети не умеют читать и писать!" Учитель из Техаса расплакался на уроке из-за старшеклассников, но сеть его раскритиковала

Учитель старших классов из техасского школьного округа Хьюстон расплакался и не смог сдержать эмоций на глазах у учеников, когда понял, что выпускники не способны выполнить банальное письменное задание. Педагога глубоко поразил катастрофически низкий уровень грамотности подростков.

Дариус Уильямс, учитель средней школы Уитли, а также повар и кулинарный блогер, признался, что его нервы не выдержали буквально на второй день учебного года. "У меня только что закончился трехчасовой урок, и я буквально разрыдался прямо посреди класса", – рассказал Уильямс в видео, которое записал для своего Instagram во время обеденного перерыва. Видео цитирует издание The New York Post, сам Уильямс позже удалил его.

Издание отмечает, что педагог работает по программе Career and Technical Education (CTE) в рамках системы New Education System (NES). В целом NES – это масштабная и довольно противоречивая реформа, внедренная в школах Хьюстона. Она направлена на подтягивание "слабых" школ в бедных районах. Система предусматривает жестко стандартизированные планы уроков, строгую дисциплину, ежедневный мониторинг успеваемости и повышенные зарплаты для учителей, но в то же время требует от них работать в очень напряженном темпе и по готовым шаблонам. То есть учитель знал, что ему предстоит работать со слабыми учениками. Что касается CTE, то это общенациональная американская программа профессионально-технического образования, которая еще во время обучения готовит старшеклассников к конкретным профессиям – от кулинарии до IT.

Во время урока Уильямс дал ученикам выпускного класса два абзаца для чтения и попросил дописать одно незавершенное предложение, которое он практически сам за них и сформулировал. Учитель был шокирован, когда дети не справились с этим заданием. "Я практически дописал это предложение за них", – поделился он. Уильямса поразило, что 17- и 18-летние юноши и девушки не смогли вставить в текст четыре слова.

"Я разобрал с ними ситуацию, мы вместе сделали пометки на полях. Я дал им ответы еще до того, как возникла сама задача, но они все равно не справились. Я просто не понимаю, в чем именно кроется проблема", – с отчаянием сказал преподаватель.

Учитель с покрасневшими от слез глазами отметил, что его ученики умеют говорить, рассуждать и аргументировать свое мнение устно, но совершенно не способны перенести эти навыки на бумагу. "Наши темнокожие и латиноамериканские ребята, наши темнокожие и латиноамериканские девочки..." – сказал Уильямс и разрыдался, после чего выключил запись.

Несмотря на искреннюю заботу о своих учениках, педагог после публикации видео столкнулся с критикой. Комментаторы поставили под сомнение его квалификацию и право оценивать грамотность учеников. В ответ педагог и по совместительству кулинарный блогер напомнил, что в апреле получил свой второй диплом бакалавра в Музыкальном колледже Беркли, а сейчас учится в магистратуре Американского колледжа образования по специальности "Учебные программы и методика преподавания".

Он также перечислил свои официальные сертификаты, в частности от штата Техас и Департамента образования Техаса. "Все мои сертификаты в полном порядке", – сказал Уильямс в следующем видео, которое сейчас тоже недоступно. А также призвал всех, у кого есть претензии к его преподавательскому мастерству, попробовать сделать лучше. "И я посмотрю, как вы справитесь", – заявил Уильямс.

Как отмечает The New York Post, эмоциональный срыв техасского учителя произошел на фоне новостей о том, что большинство учеников 3-5 классов Нью-Йорка провалили экзамены по английскому языку в прошлом учебном году. Предварительные результаты, опубликованные Департаментом образования штата, свидетельствуют, что в 2025-2026 учебном году неудовлетворительные оценки получили 57 % третьеклассников, 52 % четвероклассников и 57 % пятиклассников. В целом среди учеников 4-8 классов лишь 48% продемонстрировали достаточный уровень владения языком, что, по данным департамента, является существенным падением – на целых 5% по сравнению с прошлым годом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, за что легендарный педагог Пауль Пшеничка раскритиковал МОН Украины – оно мешает работать учителям и снижает эффективность обучения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!