"Она суперспециалист!" Украинцы поспорили из-за преподавательницы сольфеджио в Киеве, которая общается только на русском языке

В социальной сети Threads разгорелась дискуссия по поводу преподавательницы сольфеджио в Киеве, которая общается исключительно на русском языке. Директор учреждения предупреждает родителей, что эту преподавательницу оставляют на работе, поскольку она "суперспециалист".

Об этом рассказала Ульяна с ником originally__u в посте в Threads. Женщина обратилась к пользователям сети за советом, насколько такая ситуация нормальна для музыкального учреждения.

"Киев. Центр. Музыкальная школа. Говорят: "У нас преподаватель по сольфеджио — русскоговорящая, но я ее оставляю, потому что она суперспециалист". Норм или стрем?" — написала женщина.

В комментариях пользователи сети разделились во мнениях. Часть считает, что директор сразу предупреждает об условиях обучения, поэтому удивляться нечему. В то время как другие отмечают, что русский язык не должен присутствовать в учебных заведениях. Кроме того, если преподаватель не может говорить на государственном языке, то она вряд ли владеет современными методами преподавания предмета. А некоторые подчеркивали, что педагогу стоит уволиться, если она не говорит на украинском.

"Директор школы прямо сказала, что учительница преподает на русском. Зачем бы ей предупреждать о повседневном языке человека? Вы здесь разводите срач".

"Как преподаватель сольфеджио в колледже могу сказать, что в современных условиях возраст 75 лет неприемлем для преподавания сольфеджио, особенно на русском языке. Если преподаватель не выучила язык за 30 с лишним лет независимости, то тем более она не могла овладеть современными методами преподавания".

"Она должна перейти на украинский язык, если нет — то увольнять. Мы же в Украине, язык преподавания у нас украинский (исключение составляет только изучение какого-либо другого языка, например английского)".

"Сама фраза "я ее держу" уже должна заставить задуматься, стоит ли учиться в этом учебном заведении. А преподавание на русском языке — это ужасный кринж и, в первую очередь, неуважение к военным, которые сражаются за каждый клочок Украины".

"Если человек к 35 годам не может выучить государственный язык, то это означает, что он никуда не годится как специалист".

Ранее OBOZ.UA писал, что журналистка рассказала, как искала украиноязычную школу в Киеве.

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