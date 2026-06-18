'Они не лузеры!' Психолог поддержала выпускников, которые остались в Украине несмотря на войну: за границей не всегда лучше с точки зрения качества образования

На украинских выпускников, которые после окончания школы решают продолжить обучение на родине, а не уезжать за границу, оказывает давление общество. На эту тенденцию обратила внимание психолог Екатерина Гольцберг.

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В посте на своей странице в Facebook она выразила поддержку таким подросткам. А также обратила внимание на тревожную и даже разрушительную тенденцию – формирования стереотипа, что успех возможен только за рубежом.

По ее мнению, в украинском обществе все чаще возникает атмосфера осуждения в отношении тех подростков, которые решают не уезжать. "Сегодня подросток, который сознательно говорит: "Я хочу учиться в Украине, потому что это моя Родина, и я вижу свое будущее здесь", вдруг оказывается под давлением общественного осуждения", – отметила она. По словам Гольцберг, таких выпускников даже называют неудачниками.

Психолог отметила, что таким образом в обществе закрепляется опасное убеждение, будто в Украине остаются только те, кто "не смог". "Умные, талантливые дети искусственно загоняются в рамки "лузеров" просто из-за того, что любят свой дом", – написала она. И в то же время подчеркнула: это убеждение не соответствует реальности, а к тому же еще и обесценивает осознанный выбор молодежи.

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Отдельно Гольцберг обратила внимание на преувеличенное представление о качестве образования за рубежом. "Давайте смотреть правде в глаза: далеко не вся зарубежная образовательная система априори качественна. Очень часто престижный "европейский диплом" на деле оказывается обучением в посредственном провинциальном колледже, где уровень подготовки значительно уступает нашим ведущим университетам", – написала она. По ее словам, такое обучение на самом деле не дает реальных знаний и конкурентных преимуществ

Психолог также указала, что часть выпускников выбирает выезд именно из-за общественного давления, а не по собственной воле. "Подростки уезжают не потому, что все панически боятся или не любят Украину, а потому, что боятся оказаться в меньшинстве, которое якобы "проиграло" этот старт в жизнь", – описала ситуацию Гольцберг.

Она критически оценила и позицию государства в отношении поддержки молодежи, подчеркнув необходимость изменений в подходах к образованию и его качеству. "Я уже слышала: "О талантливых детях должна заботиться семья, а не государство". Вот так. Просто умыть руки. Катастрофически неправильный и опасный нарратив, который транслируется из высоких кабинетов. Если государство официально заявляет, что талантливые дети – "проблема родителей", то почему мы удивляемся пустым аудиториям в Украине? Куда нам нужно двигаться?", – спросила психолог.

По мнению Гольцберг, государство должно радикально изменить приоритеты – повышать качество образования, делать его современным, конкурентоспособным, престижным. "Это не просто вопрос "бумажек-дипломов", это – важнейший, стратегический вклад в будущее и безопасность Украины", – подчеркнула она.

Подводя итог, Гольцберг призвала изменить отношение к выпускникам, которые остаются в Украине. "Дети, которые сегодня остаются учиться в Украине, несмотря на войну и сирены – не "лузеры"", – написала психолог. И назвала именно этих молодых людей основой будущего страны и её восстановления. "Если мы не инвестируем в качество своего образования сегодня, то завтра восстанавливать страну будет просто некому", – заявила психолог.

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