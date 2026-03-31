'Они продолжают обучать наших детей во время катастрофы. Это герои!' Сеть всколыхнул крик души об учителях, которые не выехали из Украины

Украинская школа оказалась в эпицентре кадровой катастрофы. Так, за 2024/25 учебный год систему образования покинули 40 тысяч учителей по разным причинам. Несмотря на это, те педагоги, которые находятся в стране, продолжают проводить уроки детям после бессонных ночей под обстрелами, при отсутствии электроэнергии или неблагоприятных погодных условиях.

Видео дня

На этом отмечает украинский предприниматель Дмитрий Томчук в заметке в Facebook. Он подчеркивает, что никого не интересует психологическое состояние тех учителей, которые обучают школьников в подобных условиях. К тому же, мало кто думает о том, что если бы эти педагоги перестали работать, то дети бы пропустили уже четыре года образования.

"Те, кто остался учить детей, выходят на уроки после ночей под обстрелами. Никого не беспокоит, есть у них электричество или нет, есть связь или нет, и сколько недель во время морозов у них промерзала квартира. Они остались и учат каким-то чудом, несмотря на многочасовые тревоги одна за другой или бесконечные сидения в подвалах школ. Никого не интересует их психологическое состояние, так же, как состояние учеников и родителей: если бы они бросили учить, дети пропустили бы уже четыре класса. У кого-то это были бы с первого по четвертый, у кого-то – с восьмого по одиннадцатый", – пишет Томчук.

Он отмечает, что образование – это тоже фронт, поэтому нужно помнить о тех, кто остался учить. Зато сейчас педагогам уделяется мало внимания. Автор сообщения призвал не забывать об учителях, которые даже среди катастрофы, продолжают учить детей.

Пользователей сети всколыхнуло сообщение. В комментариях многие педагоги благодарили за то, что автор задел такую тему. Учителя отмечали, что власть не понимает, насколько сейчас им трудно работать, ведь кроме проведения уроков, они должны заниматься и другими неоплачиваемыми делами в нерабочее время.

"К сожалению, не только МОН не понимает того, насколько трудно учителям. Руководство заведений тоже как будто в другом измерении живет: то совещания, то педсоветы в нерабочее неоплачиваемое время учителя (у них это время оплачивается). Постоянно требуют проведения флешмобов, конкурсов и других мероприятий. На то, что ты живешь уже на грани: постоянные тревоги, волнения, отключения, а тут еще развлекай".

"Немного положительного: из-за брони в школу вернулись мужчины. Физик, химик, укр.мова, маляр, музыкант, компьютерщик теперь снова дяди, как было 40 лет назад, когда еще сам в школу ходил".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!