'Они разжигают вражду'. Украинка рассказала о просьбе учительницы в школе Испании относительно родительских чатов

Мама украинского школьника с никнеймом zosichka рассказала о просьбе учительницы в школе Испании, которая призвала родителей не создавать чаты в месседжерах. Педагог предложила решать вопросы через прямое общение с представителями школы, ведь чаты разжигают вражду, а родители создают их на свой страх и риск.

В заметке в Тhreads женщина отмечает, что учитель категорически не рекомендует создавать родительские чаты. Кроме того, школьный преподаватель подчеркнул, что не будет нести ответственность за это.

"Вчера была на родительском собрании в испанской школе моего малого. Одной из первых просьб учителя было не создавать родительские чаты в мессенджерах. Потому что все вопросы можно решить через прямое общение с учителем и администрацией, а чаты только разжигают вражду и делают нервы. Добавил, что если родители такой создадут, то это на свой страх и риск, он категорически не рекомендует и ответственности нести не будет", – написала украинка.

Украинцы поделились своим опытом и отметили, что неимели подобных инцидентов, а если и создаются родительские чаты, то там решаются насущные вопросы.

"В испанской школе есть родительские (мамские) чаты и за 3 года садика и 6 школы ни разу не было ссор или тем более вражды. Вопросы, которые поднимались: дети перепутали одежду (спортивная форма школы одинаковая), подарки учителям (маленькие знаки внимания классному руководителю, который менялся каждые 2 года), кто-то не записал домашнее задание), информация от родительского комитета школы, информация когда ехали на экскурсию (учитель информировал одну маму из родительского комитета, а она всех)".

"Есть у них родительские чаты, нет там никакой вражды, только вопросы по делу".

"Удивлена, потому что в нашей школе в Испании родительские чаты есть, о вражде не слышала, только поддержку в чатах".

