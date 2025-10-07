Ребенка могут даже отчислить: Зоя Литвин объяснила, почему родительские чаты в Viber – зло

Основательница общественной организации "Освитория" и одной из частных школ Киева Зоя Литвин объяснила, что в их учебном заведении запрещены родительские чаты в Viber. По ее словам, если у родителей есть какие-то вопросы, то они могут прийти в школу и найти ответ там.

В интервью Маричке Падалко Литвин подчеркнула, что в подобных группах без представителя школы обсуждать предметно и качественно любые вопросы вряд ли возможно. Именно поэтому в их учебном заведении за создание родительских чатов ребенка могут отчислить.

"Уважение ко всем участникам образовательного процесса. То, что там люди не позволят себе комментировать других детей в каких-то Viber группах, которые я не знаю почему до сих пор где-то разрешены. У нас, например, в школе их не может быть, вплоть до отчисления. Если родители делают Viberчат и почему-то они делают без учителя, значит, что-то не то они там могут обсуждать. Я не верю, что есть какие-то вопросы, которые люди, не педагоги, которые не работают в школе, могут предметно, качественно обсуждать без представителя школы. Если есть какие-то вопросы, всегда можно прийти в школу, спросить", – сказала Литвин.

Она также привела иностранный опыт, например, в штате Калифорния (США), родители должны подписывать документ, что они не будут создавать чаты, даже для приглашения на день рождения. Для этого каждая семья должна получить личное сообщение.

Педагог также подчеркнула, что в их учебном заведении запрещены подарки учителям, поэтому это еще одна из причин, почему родительских чатов в Viber не должно быть.

