'Они вас сдадут в первую же минуту'. Учительница поделилась забавной историей от школьника и разблокировала воспоминания украинцев

Учительница начальной школы из Киева Жанна Грабарец поделилась забавной историей: ученик пришел на уроки и рассказал, что родители продали дом и теперь имеют много денег. Это рассмешило сеть и разбудило воспоминания украинцев о подобных случаях, когда дети пересказывали все услышанное от взрослых.

В комментариях к посту педагога в TikTok пользователи делятся своими рассказами. Преподавательница же дала родителям жизненный совет: никогда не рассказывать детям семейные тайны.

"Они сдадут вас при первой возможности", – говорит она в своем видео и добавляет, что перед тем, как записать это обращение в социальную сеть, она предупредила родителей, что сын рассказал их секрет.

Пользователи же под постом вспоминают свои подобные случаи, когда дети выдавали семейные разговоры в школе или же, наоборот, делились с родителями всем, что слышат от воспитателей в саду или от учителей в школе.

"Двойные агенты родителям рассказывают, что делается в саду, а воспитателям – что происходит дома", – пишут в сети.

А некоторые родители пишут о том, что не стоит верить всему, что рассказывают их дети, ведь в таком возрасте многие любят фантазировать или выдавать желаемое за действительное.

"Когда-то мой сын в садике рассказал, что мама ждет ребенка (очень хотел брата)", – пишет пользовательница.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сеть возмутило решение МОН об обязательном изучении английского языка в детсадах.

