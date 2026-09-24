"Они видели вживую детей 9–10 лет?" Задание по чтению для 4-го класса озадачило родителей

В сети разгорелась дискуссия из-за задания по чтению для 4-го класса. Так, детям нужно было создать сценарий к мультфильму о славянских мифологических богинях Ладе и Дане.

В посте в Threads одна из мам, Елена с ником olenamoli, удивилась: видели ли авторы учебника современных детей 9–10 лет. Она отметила, что подобное задание школьники этого возраста не смогут выполнить самостоятельно без помощи родителей или искусственного интеллекта.

"Создается впечатление, что авторы учебника Чтение для 4-го класса находились в каком-то бреду, когда придумывали это задание. Они хотя бы видели вживую детей 9–10 лет? А как вы думаете, способны ли дети самостоятельно, без родителей и чата GPT, написать сценарий мультфильма на такую увлекательную (нет!) тему?" — написала женщина.

В то же время в комментариях мнения украинцев разделились. Некоторые отмечали, что детям будет сложно создать сценарий, ведь на его подготовку у школьников не хватит времени. При этом больше всего пользователей сети смущали главные герои мультфильма: им было непонятно, зачем ученикам изучать подобную информацию.

"С заданием немного переборщили. Ведь сценарий — это не сюжет, там должны быть диалоги, которые изучаются в 6 классе. Кроме того, я так понимаю, что это домашнее задание, а время на него по всем предметам вместе не должно превышать 1 час в начальной школе. Если отбросить чтение и математику, то на сценарий останется минут 15. Сценарий получится так себе, разве что у кого-то есть талант от Божьей милости".

"В общем, реально. Да, такие сценарии можно придумывать в детстве. Но с другими героями лично мне было бы интереснее".

"Меня больше смущает то, что никаких богинь Лады и Даны в славянской мифологии не существовало, зачем детям забивать головы?"

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