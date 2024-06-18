Они запомнят это навсегда. Психотерапевт Олег Чабан дал простой совет родителям в воспитании детей во время войны

С детьми, живущими в условиях войны, нужно как можно больше говорить. По словам украинского ученого в области психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Олега Чабана, у школьников не откладываются наставления и наказания взрослых. Зато ребята навсегда запоминают рассказы родителей.

Об этом специалист рассказал в интервью "Говорит Суханов". Он уверяет, что дети становятся быстрее взрослыми и включают ответственность, когда с ними разговаривают.

"Выслушай, скажи: "Я подумаю на эту тему". Он поинтересуется, что у тебя происходит на работе, через некоторое время просто говори. Это великая вещь, когда ты говоришь, и дети потом запоминают эти разговоры. Они не запоминают как их поучали или наказывали за двойку, они запоминают, что рассказала мама или папа в какой-то момент", – говорит психотерапевт.

"Дети всегда есть дети. У них есть проявления веселья. А я уже сказал, что они становятся быстрее взрослыми и включают ответственность, так они сильнее", – добавляет эксперт.

Он уверяет, что нет разницы между теми детьми, которые находятся за границей и живущими в Украине. Ведь школьники, вынужденно выехавшие в другую страну, мгновенно потеряли своих одноклассников и к тому же не знают иностранного языка. По его словам, стрессы разные, однако их проявления одинаковы. Он уверяет, что война "накрывает" всех.

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