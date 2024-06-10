''Поколение Альфа''. Украинская учительница обратилась к коллегам из-за современных школьников, живущих с гаджетами и в войне

Школьники, которые родились в период доминирования электронных технологий, не представляют жизни без гаджетов. Начало этому положила пандемия ковид, а впоследствии и полномасштабная война России против Украины. По словам украинской учительницы Натальи Рудницкой, такие дети – "поколение Альфа".

Она отмечает, что эти ученики ограниченно общались со сверстниками и когда вышли на очное обучение, не знали фамилий своих одноклассников. Кроме того, школьники мало проводили время в детских коллективах, что негативно повлияло на их социализацию. Об этом педагог рассказала в сообщении в Facebook.

"Эти детей называют "Поколением Альфа", они родились в эпоху доминирования электронных технологий. Это дети, которые не представляют жизни без гаджетов, потому что те рядом с ними с первых дней. На время детства людей этого поколения выпала пандемия СOVID, и это привело к тому, что они проводили ограниченное время в детских коллективах, что не очень хорошо повлияло на их социализацию. В начале 5-го класса оказалось, что некоторые дети не знают своих одноклассников/ниц по фамилии, общаются в ограниченном кругу и не нуждаются выходить за его рамки",– пишет Рудницкая.

По словам педагога, для того, чтобы это изменить, необходимо прилагать усилия. Ведь проблемы коммуникации возникли из-за неумения слушать своих сверстников, концентрации на собственных нуждах и игнорировании других.

Она уверяет, что социально-коммуникативные навыки оказались недостаточно развитыми у детей, так что учителям нужно было больше работать над тайм-менеджментом, чтобы их совершенствовать.

Рудницкая также обращает внимание, что такие школьники имеют высокий уровень знаний вне программы. В частности, дети более осведомлены о политической, общественной, культурной жизни. Кроме того, они умеют искать и фильтровать информацию, говорит педагог.

"Школьное обучение, в противоположность играм, скучно и не так насыщено спецэффектами, поэтому и проигрывает. Дети привыкли к мгновенному удовлетворению базовых потребностей, ведь сейчас в неограниченном доступе за небольшие средства можно приобрести воду, еду, развлекательные услуги. Нет, это очень классно. Но все приводит к тому, что дети не научены откладывать свои "срочные" потребности в развлечениях в противоположность обучению. Но это не проблема "поколения Альфа", – говорит педагог.

Она обращает внимание, что эти школьники нацелены на результат, планируя бизнес-проекты, чтобы иметь достаток. Кроме того, дети знают, что нужно заботиться о своем здоровье. Рудницкая отмечает, что ученики открыты всему новому, легко учась, однако так же легко теряют интерес к образованию.

Учительница отмечает, что воспитание – один из самых сложных вызовов, поэтому педагогам необходимо быть креативными, чтобы заставить делать школьников то, что пойдет им на пользу. В то же время она подчеркнула, что детям нужно давать возможность самим находить развлечения, учить их монотонно работать, чтобы они развивали свою усидчивость.

И главное, что, по мнению Рудницкой, стоит запомнить – это не делать за ребенка то, что он может сделать самостоятельно.

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