Учитель должен быть артистом, даже клоуном. Принципы эффективного обучения от Брайана Каплана восхитили сеть

Учитель должен наблюдать за реакцией учеников на уроках и быть более интересным, если они скучают. В частности, американский профессор экономики Брайан Каплан советует педагогам стать более интересными, рассказывать анекдоты и высмеивать себя. По его словам, они должны быть артистами, даже клоунами на уроках.

Принципами обучения работника образования поделился украинский бизнесмен и общественный деятель Петр Чернышев в Facebook, чем захватил сеть. Он отметил, что методы преподавания профессора могут пригодиться учителям любого предмета, а не только экономики. В том числе и потому, что преподаватель использует их в воспитании и своих детей.

"Смотрите на лицо ваших учеников. Если они скучают, будьте интереснее. Рассказывайте анекдоты. Высмеивайте себя. Ведите себя как клоун. Шутите из всех чувств. Отбросьте свою гордость; учитель – это артист или он проваливается", – делится Каплан.

Он также советует сохранять дисциплину и соблюдать правила в наказаниях, расписании, перерывах и т.д. Кроме того, стоит слушать учеников, "действовать как шут, но править как король".

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В то же время, профессор напоминает, что учителям нужно помнить, что они знают больше, чем дети. Именно поэтому используя высокие уровни сложности следует делить на 10.

Каплан делится, что не следует ждать от подростков, что они смогут решить все сами. Он советует начинать с модельных задач, а затем постепенно работать над ними.

В случае если школьники делают менее 75% своих заданий правильно, то упражнения все еще слишком сложны.

Когда ученики решают почти все задачи правильно, им следует добавить практики и тренировок.

Если дети делают более 95% собственных задач верно, то они готовы двигаться вперед. Кроме того, важно использовать повторение, а не ожидать, что ученики поймут простые для педагогов истины.

Каплан также советует учить детей быть более терпеливыми, особенно в случаях, когда они раздражены или возмущены. В частности, по словам профессора, это лучше всего делать своим примером.

Кроме того, педагогам следует донести ученикам важность изучения предметов, даже если аргументом станет ответ: "Вам это нужно для окончания учебы".

Учителя должны заслужить доверие учеников, уверяет профессор. По его словам, украшать мир не нужно даже маленьким детям.

Если же педагогу трудно прочесть эмоции школьников, следует задавать им вопросы и узнать, что их запутывает и как они относятся к атмосфере в классе.

"Принимайте их ответы благотворительно и корректируйте свою педагогику, чтобы она отвечала реальным ученикам, которые у вас есть", – советует Каплан.

Он добавляет, что когда школьников или студентов много, педагогам нужно искать баланс, чтобы найти контакт со всеми.

Пользователи соцсети восхищались такими советами и уверяли, что они будут полезны не только в образовательном процессе.

"Шикарные принципы, забрал себе. Думаю, что принципы будут полезны любому менеджеру/постановщику задач своей команде!".

"Почти все кроме принципа шута использую, цирк то не мое, с другим абсолютно согласна, однако ввиду этого факта считаю что личность учителя тоже важна, разным детям надо разные учителя и это нормально".

"Надо же! Оказывается, была я суперовым учителем начальной школы! Интуитивно использовала все эти принципы. Правда, за 25 лет выгорела до конца и пенсии, к сожалению, не заслужила".

"К сожалению, давно уже не преподаю, но могу засвидетельствовать, что это 100%. Хороший учитель это всегда артист! Ну и понимание, что классно-урочная система это ужас, особенно для школьников. Поэтому важно найти тот баланс".

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