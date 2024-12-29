'Они ждут не решения, а поддержку': психолог дала совет родителям детей всех возрастов

Дети в любом возрасте ждут от родителей поддержку. Есть ситуации, когда родители должны решить проблему ребенка, но, как правило, им нужны советы и поддержка взрослых.

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Об этом сказала известный американский клинический психолог, основательница и директор компании Good Inside, онлайн-службы родительских консультаций, Ребекка Кеннеди. По ее словам, именно когда у ребенка есть опора, он сможет решать проблемы самостоятельно и находить выход из любой ситуации.

Например, когда у ребенка не получается сложить пазл, он не хочет, чтобы родители пришли и сложили этот пазл за него. Также, если ребенку сложно научиться читать, ему нужна помощь и поддержка, а не чтобы родители читали вместо него.

"Ваш ребенок ищет поддержку, а не решение. Это актуально в любом возрасте. Предположим, у вас есть малыш, и у него не получается собрать пазл. Он расстроен и ждет, что вы скажете: "Этот пазл действительно сложен", а не "Давай соберу эту часть за тебя". Когда у вас старший ребенок и ему сложно научиться читать, он ждет, что вы скажете: "Научиться читать – действительно сложно, мне тоже было не просто", а не "Давай я прочту эту страницу за тебя". Когда ваш ребенок ссорится с другом, он ждет, что вы скажете: "Я понимаю, почему ты расстроен", а не "Почему бы тебе просто не написать ему, что ты хочешь сказать?" – сказала психолог.

Эксперт добавила: не важно, сколько ребенку лет, она ждет поддержки, а не решения. Когда у детей есть поддержка, они могут находить решение самостоятельно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев дал совет родителям чьих детей травят в школе из-за внешности, как правильно реагировать на обиды.

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