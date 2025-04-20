Онлайн или офлайн: исследование показало, как форма обучения влияет на успеваемость студентов

Ученые из Тилбургского университета и Университета Радбуда (Нидерланды) показывает, что форма обучения не влияет на успеваемость студентов. Неважно, посещают студенты лекцию лично, транслируют ее или смотрят позже.

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Согласно результатам, ключевым является то, что они могут сами выбирать и активно участвовать. Об этом пишет Phys Org, ссылаясь на исследование, опубликованное на сайте Science Direct.

После вспышки коронавируса почти все университеты и колледжи размышляли над тем, стоит ли им предлагать онлайн образование в дополнение к лекциям с физическим присутствием студентов. На сегодняшний день накоплен достаточный опыт работы с обеими формами, чтобы знать плюсы и минусы. Однако один аспект еще не исследован: влияет ли форма обучения на его результаты, поэтому ученый Коэн ван ден Овер из Тилбургского университета решил выяснить это вместе со Стефани Корннеф из Университета Радбауд.

Ученые внимательно изучили курс "Организация и среда" на программе бакалавра делового администрирования в Университете Радбауд. У студентов было выбор: посетить лекцию в университете, посмотреть ее в прямом эфире и/или запись лекции. Способ посещения лекции не повлиял на качество обучения и результаты обучения. Все учащиеся достигли сопоставимых результатов.

"Во время экзамена студентам давали по три экзаменационных вопроса на лекцию. Они заранее указали, как они следили за каждой лекцией: через прямую трансляцию, физически в аудитории или просматривая веблекцию после этого. Это дало нам уникальную возможность исследовать, повлиял ли метод посещения на их понимание материала", – рассказал ученый и добавил, что поскольку студенты иногда физически посещали одну лекцию, а за другой следили через прямую трансляцию, у них была возможность сравнить, какой метод лучше всего сработал для каждого студента. Эти различия между отдельными лицами сделали их анализирование более ценным.

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