'Происходит много плохого': эксперт по развитию мозга объяснил, почему не стоит отправлять детей учиться в другой город

Психиатр и эксперт по развитию мозга доктор Даниэль Амен объяснил, почему детей не стоит отправлять учиться в колледж в другой город. Он отмечает, что недоразвитый префронтальный кортекс делает молодых людей более склонными к неправильным решениям, эмоциональной реактивности и рискованному поведению.

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По словам эксперта, этот отдел мозга полностью развивается примерно до 25 лет. Видео, где он рассказывает, что происходит с оставляемыми без контроля подростками, опубликовано в социальной сети Instagram.

"Я не сторонник того, чтобы отправлять детей далеко в колледж. Все потому, что их мозги еще не полностью сформированы. А вы собираете их всех вместе без должного ухода за взрослыми. И происходит много плохого", – говорит психиатр, имея в виду алкоголь, студенческие вечеринки и марихуану.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, что один из самых популярных учителей Украины назвал проблемы современных подростков. По мнению Руслана Цыганкова, учитель должен быть другом ученикам, но при этом быть авторитетом. Он не боится и сам спросить совета у школьников и считает, что они действительно мудры. Хотя часто взрослые недооценивают подростков как личностей, а это, по мнению педагога, неправильно.

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