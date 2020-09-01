Дистанционное обучение в Украине: опубликованы смешные приколы

С 1 сентября в Украине традиционно стартовал учебный год, который в некоторых регионах страны начался в режиме дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса COVID-19.
В частности, речь идет городах, поселках и селах, которые попали в "красную" зону карантина.
Несмотря на то, что учителя и Минобразования стараются, как могут, организовать дистанционное обучение, на котором школьники уже находились в конце весны-начале лета 2020 года, оно продолжает оставаться любимым поводом для шуток в интернете.
Пользователи шутят об учителях, которые плохо разбираются в современной технике, а также о детях, который шалят во время онлайн-уроков или даже засыпают.
Родители же тоже не остаются в стороне и предлагают учителям сдать деньги на новые окна и шторы для онлайн-класса.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие приколы о дистанционном обучении.
Шутка про 1 сентября
Прикол про дистанционное обучение
1 сентября – праздник для родителей
Шутка про День знаний: дети поменялись масками
Дети уверены, что онлайн-учеба – это те же каникулы
Родители предлагают администрации школы сдать денег на ремонт
Шутка об учителях, которые не разбираются в современных технологиях
Как списывать во время уроков онлайн
Прикол про режим карантина в школах
Прикол о современных технологиях и учителях в Украине
Прикол с котом об учениках, которые спят на онлайн-уроках
Родителей просят сдать деньги на окна в браузерах
1 сентября – стресс даже для учителей
Шутка про учителей и донаты
Прикол про онлайн-обучение в 2020 году
Физрук и трудовик во время онлайн-совещания
Прикол про фейки в WhatsApp
Прикол о пожилых учителях и онлайн-уроках
Мэм о детях, которые обменялись масками во время карантина в школе
Дети идут в школу во время карантина. Карикатура
Приколы про учителей и онлайн-уроки в Zoom
Приколы про дистанционное обучение и неправильные ответы
Дети оказались на карантине с отцом – директором школы
Школьник пришел в школу без маски
О том, как в Украине празднуют День знаний на карантине, читайте в хронике OBOZREVATEL за 1 сентября.
В материале использованы приколы с сайтов Maximum.fm, mixnews.lv, konivjab.net, а также картинки из соцсетей.
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