Дистанционное обучение в Украине: опубликованы смешные приколы

С 1 сентября в Украине традиционно стартовал учебный год, который в некоторых регионах страны начался в режиме дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В частности, речь идет городах, поселках и селах, которые попали в "красную" зону карантина.

Несмотря на то, что учителя и Минобразования стараются, как могут, организовать дистанционное обучение, на котором школьники уже находились в конце весны-начале лета 2020 года, оно продолжает оставаться любимым поводом для шуток в интернете.

Пользователи шутят об учителях, которые плохо разбираются в современной технике, а также о детях, который шалят во время онлайн-уроков или даже засыпают.

Родители же тоже не остаются в стороне и предлагают учителям сдать деньги на новые окна и шторы для онлайн-класса.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие приколы о дистанционном обучении.

Шутка про 1 сентября

Прикол про дистанционное обучение

1 сентября – праздник для родителей

Шутка про День знаний: дети поменялись масками

Дети уверены, что онлайн-учеба – это те же каникулы

Родители предлагают администрации школы сдать денег на ремонт

Шутка об учителях, которые не разбираются в современных технологиях

Как списывать во время уроков онлайн

Прикол про режим карантина в школах

Прикол о современных технологиях и учителях в Украине

Прикол с котом об учениках, которые спят на онлайн-уроках

Родителей просят сдать деньги на окна в браузерах

1 сентября – стресс даже для учителей

Шутка про учителей и донаты

Прикол про онлайн-обучение в 2020 году

Физрук и трудовик во время онлайн-совещания

Прикол про фейки в WhatsApp

Прикол о пожилых учителях и онлайн-уроках

Мэм о детях, которые обменялись масками во время карантина в школе

Дети идут в школу во время карантина. Карикатура

Приколы про учителей и онлайн-уроки в Zoom

Приколы про дистанционное обучение и неправильные ответы

Дети оказались на карантине с отцом – директором школы

Школьник пришел в школу без маски

О том, как в Украине празднуют День знаний на карантине, читайте в хронике OBOZREVATEL за 1 сентября.

В материале использованы приколы с сайтов Maximum.fm, mixnews.lv, konivjab.net, а также картинки из соцсетей.

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