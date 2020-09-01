Дистанційне навчання в Україні: опубліковано смішні приколи

З 1 вересня в Україні традиційно стартував навчальний рік, який у деяких регіонах країни почався в режимі дистанційного навчання через пандемію коронавірусу COVID-19.
Зокрема, йдеться про міста, селища та села, які потрапили в "червону" зону карантину.
Незважаючи на те, що вчителі й Міносвіти намагаються, як можуть, організувати дистанційне навчання, на якому школярі вже перебували в кінці весни-початку літа 2020 року, воно продовжує залишатися улюбленим приводом для жартів в інтернеті.
Користувачі жартують про вчителів, які погано розбираються в сучасній техніці, а також про дітей, які пустують під час онлайн-уроків або навіть засинають.
Батьки ж теж не залишаються осторонь і пропонують учителям здати гроші на нові вікна та штори для онлайн-класу.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам кращі приколи про дистанційне навчання.
Жарт про 1 вересня
Прикол про дистанційне навчання
1 вересня – свято для батьків
Діти впевнені, що онлайн-навчання – це ті ж канікули
Батьки пропонують адміністрації школи здати гроші на ремонт
Жарт про вчителів, які не розбираються в сучасних технологіях
Як списувати під час уроків онлайн
Прикол про режим карантину в школах
Прикол про сучасні технології і вчителів в Україні
Прикол із котом про учнів, які сплять на онлайн-уроках
Батьків просять здати гроші на вікна в браузерах
1 вересня – стрес навіть для вчителів
Жарт про вчителів і донати
Прикол про онлайн-навчання в 2020 році
Фізрук і трудовик під час онлайн-наради
Прикол про фейки в WhatsApp
Прикол про літніх учителів і онлайн-уроки
Мем про дітей, які обмінялися масками під час карантину в школі
Діти йдуть до школи під час карантину. Карикатура
Приколи про вчителів і онлайн-уроки в Zoom
Приколи про дистанційне навчання і неправильні відповіді
Діти виявилися на карантині з батьком – директором школи
Школяр прийшов у школу без маски
Про те, як в Україні святкують День знань на карантині, читайте в хроніці OBOZREVATEL за 1 вересня.
У матеріалі використано приколи із сайтів Maximum.fm, mixnews.lv, konivjab.net, а також картинки із соцмереж.
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