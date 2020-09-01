Дистанционное обучение в Украине: опубликованы смешные приколы
С 1 сентября в Украине традиционно стартовал учебный год, который в некоторых регионах страны начался в режиме дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса COVID-19.
В частности, речь идет городах, поселках и селах, которые попали в "красную" зону карантина.
Несмотря на то, что учителя и Минобразования стараются, как могут, организовать дистанционное обучение, на котором школьники уже находились в конце весны-начале лета 2020 года, оно продолжает оставаться любимым поводом для шуток в интернете.
Пользователи шутят об учителях, которые плохо разбираются в современной технике, а также о детях, который шалят во время онлайн-уроков или даже засыпают.
Родители же тоже не остаются в стороне и предлагают учителям сдать деньги на новые окна и шторы для онлайн-класса.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие приколы о дистанционном обучении.
О том, как в Украине празднуют День знаний на карантине, читайте в хронике OBOZREVATEL за 1 сентября.
В материале использованы приколы с сайтов Maximum.fm, mixnews.lv, konivjab.net, а также картинки из соцсетей.