Дистанційне навчання в Україні: опубліковано смішні приколи
З 1 вересня в Україні традиційно стартував навчальний рік, який у деяких регіонах країни почався в режимі дистанційного навчання через пандемію коронавірусу COVID-19.
Зокрема, йдеться про міста, селища та села, які потрапили в "червону" зону карантину.
Незважаючи на те, що вчителі й Міносвіти намагаються, як можуть, організувати дистанційне навчання, на якому школярі вже перебували в кінці весни-початку літа 2020 року, воно продовжує залишатися улюбленим приводом для жартів в інтернеті.
Користувачі жартують про вчителів, які погано розбираються в сучасній техніці, а також про дітей, які пустують під час онлайн-уроків або навіть засинають.
Батьки ж теж не залишаються осторонь і пропонують учителям здати гроші на нові вікна та штори для онлайн-класу.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам кращі приколи про дистанційне навчання.
Про те, як в Україні святкують День знань на карантині, читайте в хроніці OBOZREVATEL за 1 вересня.
У матеріалі використано приколи із сайтів Maximum.fm, mixnews.lv, konivjab.net, а також картинки із соцмереж.