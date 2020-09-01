Дистанційне навчання в Україні: опубліковано смішні приколи

З 1 вересня в Україні традиційно стартував навчальний рік, який у деяких регіонах країни почався в режимі дистанційного навчання через пандемію коронавірусу COVID-19.

Зокрема, йдеться про міста, селища та села, які потрапили в "червону" зону карантину.

Незважаючи на те, що вчителі й Міносвіти намагаються, як можуть, організувати дистанційне навчання, на якому школярі вже перебували в кінці весни-початку літа 2020 року, воно продовжує залишатися улюбленим приводом для жартів в інтернеті.

Користувачі жартують про вчителів, які погано розбираються в сучасній техніці, а також про дітей, які пустують під час онлайн-уроків або навіть засинають.

Батьки ж теж не залишаються осторонь і пропонують учителям здати гроші на нові вікна та штори для онлайн-класу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам кращі приколи про дистанційне навчання.

Жарт про 1 вересня

Прикол про дистанційне навчання

1 вересня – свято для батьків

Діти впевнені, що онлайн-навчання – це ті ж канікули

Батьки пропонують адміністрації школи здати гроші на ремонт

Жарт про вчителів, які не розбираються в сучасних технологіях

Як списувати під час уроків онлайн

Прикол про режим карантину в школах

Прикол про сучасні технології і вчителів в Україні

Прикол із котом про учнів, які сплять на онлайн-уроках

Батьків просять здати гроші на вікна в браузерах

1 вересня – стрес навіть для вчителів

Жарт про вчителів і донати

Прикол про онлайн-навчання в 2020 році

Фізрук і трудовик під час онлайн-наради

Прикол про фейки в WhatsApp

Прикол про літніх учителів і онлайн-уроки

Мем про дітей, які обмінялися масками під час карантину в школі

Діти йдуть до школи під час карантину. Карикатура

Приколи про вчителів і онлайн-уроки в Zoom

Приколи про дистанційне навчання і неправильні відповіді

Діти виявилися на карантині з батьком – директором школи

Школяр прийшов у школу без маски

Про те, як в Україні святкують День знань на карантині, читайте в хроніці OBOZREVATEL за 1 вересня.

У матеріалі використано приколи із сайтів Maximum.fm, mixnews.lv, konivjab.net, а також картинки із соцмереж.