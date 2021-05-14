Когда последний звонок в Украине в 2021 году: дата и возможные ограничения

Дата последнего звонка в Украине в 2021 году, рекомендованная Министерством образования и науки, – 26 мая, однако общеобразовательные школы могут корректировать ее на свое усмотрение.
Так, из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране и ограничений карантинных зон учебный процесс в течение года останавливался или переходил в режим онлайн в разные периоды в разных регионах. В частности, в таких городах, как Суммы, Хмельницкий, Черкассы, Тернополь, Полтава, Львов и Кропивницкий по этой причине дети продолжат обучение в школах в июне.
Предварительные даты последнего звонка в Украине
Киев – 26 мая,
Сумы – 27 мая,
Одесса – 28 мая,
Черновцы – 29 мая,
Запорожье – 31 мая,
Харьков – 4 июня,
Черкассы – 8 июня,
Тернополь – 8 июня,
Полтава – 9 июня,
Хмельницкий – 11 июня.
Как известно, в красной зоне карантина не осталось ни одной украинской области. Последней из нее 8 мая вышла Сумская область.
В то же время Министерство образования рекомендует отметить праздники только с соблюдением всех мер безопасности – во дворе школы, на природе, отдельно в классах или только для выпускников. Так, в частности, в Одессе отказались от торжественных мероприятий – праздник пройдет в пределах одного класса без зрителей.
Все торжества по случаю последнего звонка в Украине должны завершиться до 1 июля.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда у школьников Украины будут летние, осенние и зимние каникулы в 2021 году. Минобразования ежегодно дает рекомендации относительно дат каникул, но по закону учебные заведения могут менять их на свое усмотрение.
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