Когда последний звонок в Украине в 2021 году: дата и возможные ограничения

Дата последнего звонка в Украине в 2021 году, рекомендованная Министерством образования и науки, – 26 мая, однако общеобразовательные школы могут корректировать ее на свое усмотрение.

Так, из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране и ограничений карантинных зон учебный процесс в течение года останавливался или переходил в режим онлайн в разные периоды в разных регионах. В частности, в таких городах, как Суммы, Хмельницкий, Черкассы, Тернополь, Полтава, Львов и Кропивницкий по этой причине дети продолжат обучение в школах в июне.

Предварительные даты последнего звонка в Украине

Киев – 26 мая,

Сумы – 27 мая,

Одесса – 28 мая,

Черновцы – 29 мая,

Запорожье – 31 мая,

Харьков – 4 июня,

Черкассы – 8 июня,

Тернополь – 8 июня,

Полтава – 9 июня,

Хмельницкий – 11 июня.

Дата последнего звонка в Украине в 2021 году, рекомендованная Министерством образования и науки, – 26 мая. Источник: УНИАН

Как известно, в красной зоне карантина не осталось ни одной украинской области. Последней из нее 8 мая вышла Сумская область.

В то же время Министерство образования рекомендует отметить праздники только с соблюдением всех мер безопасности – во дворе школы, на природе, отдельно в классах или только для выпускников. Так, в частности, в Одессе отказались от торжественных мероприятий – праздник пройдет в пределах одного класса без зрителей.

Все торжества по случаю последнего звонка в Украине должны завершиться до 1 июля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда у школьников Украины будут летние, осенние и зимние каникулы в 2021 году. Минобразования ежегодно дает рекомендации относительно дат каникул, но по закону учебные заведения могут менять их на свое усмотрение.

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