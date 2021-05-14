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Когда последний звонок в Украине в 2021 году: дата и возможные ограничения

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Дата последнего звонка в Украине в 2021 году, рекомендованная Министерством образования и науки, – 26 мая, однако общеобразовательные школы могут корректировать ее на свое усмотрение.

Так, из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране и ограничений карантинных зон учебный процесс в течение года останавливался или переходил в режим онлайн в разные периоды в разных регионах. В частности, в таких городах, как Суммы, Хмельницкий, Черкассы, Тернополь, Полтава, Львов и Кропивницкий по этой причине дети продолжат обучение в школах в июне.

Предварительные даты последнего звонка в Украине

  • Киев – 26 мая,

  • Сумы – 27 мая,

  • Одесса – 28 мая,

  • Черновцы – 29 мая,

  • Запорожье – 31 мая,

  • Харьков – 4 июня,

  • Черкассы – 8 июня,

  • Тернополь – 8 июня,

  • Полтава – 9 июня,

  • Хмельницкий – 11 июня.

Дата последнего звонка в Украине в 2021 году, рекомендованная Министерством образования и науки, – 26 мая
Дата последнего звонка в Украине в 2021 году, рекомендованная Министерством образования и науки, – 26 мая. Источник: УНИАН

Как известно, в красной зоне карантина не осталось ни одной украинской области. Последней из нее 8 мая вышла Сумская область.

В то же время Министерство образования рекомендует отметить праздники только с соблюдением всех мер безопасности – во дворе школы, на природе, отдельно в классах или только для выпускников. Так, в частности, в Одессе отказались от торжественных мероприятий – праздник пройдет в пределах одного класса без зрителей.

Все торжества по случаю последнего звонка в Украине должны завершиться до 1 июля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда у школьников Украины будут летние, осенние и зимние каникулы в 2021 году. Минобразования ежегодно дает рекомендации относительно дат каникул, но по закону учебные заведения могут менять их на свое усмотрение.

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Автор
Анна Паскевич Анна Паскевич
Темы
Новости для школьников МояШкола Интересно школьникам
Место
Украина
Теги
образование Школа каникулы Министерство образования Украины
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