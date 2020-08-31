В Минобразования назвали регионы Украины, где учебный год начнется дистанционно
Украинские школы, которые находятся в регионах "красной" зоны из-за COVID-19, начнут новый учебный год дистанционно.
Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет на брифинге 31 августа. Обучение традиционно начнут 1 сентября, однако будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.
В населенных пунктах, которые находятся в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах, разрешается обучение в обычном режиме, но с четким соблюдением санитарных норм.
А вот в "красной" зоне предусмотрена только дистанционная форма образовательного процесса.
С 1 сентября дистанционное обучение начнется в 19 зонах. В список попали:
город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
города Беляевка и Измаил Одесской области;
города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;
города Бережаны и Чертков и Бережанский район Тернопольской области;
город Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что школа переходит на полностью дистанционное обучение исключительно в "красной" карантинной зоне. Решение о смешанной форме обучения – когда стационарное обучение сочетается с дистанционным – будут принимать сами учебные заведения.