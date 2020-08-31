В Минобразования назвали регионы Украины, где учебный год начнется дистанционно

Борис Бондарь Онлайн уроки 18:00, 31.08.2020 Обновлено: 18:08, 31.08.2020

Украинские школы, которые находятся в регионах "красной" зоны из-за COVID-19, начнут новый учебный год дистанционно.

Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет на брифинге 31 августа. Обучение традиционно начнут 1 сентября, однако будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.

В населенных пунктах, которые находятся в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах, разрешается обучение в обычном режиме, но с четким соблюдением санитарных норм.

А вот в "красной" зоне предусмотрена только дистанционная форма образовательного процесса.

С 1 сентября дистанционное обучение начнется в 19 зонах. В список попали:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

  • города Беляевка и Измаил Одесской области;

  • города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;

  • города Бережаны и Чертков и Бережанский район Тернопольской области;

  • город Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что школа переходит на полностью дистанционное обучение исключительно в "красной" карантинной зоне. Решение о смешанной форме обучения – когда стационарное обучение сочетается с дистанционным – будут принимать сами учебные заведения.

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