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В Украине учитель "выгнала" ребенка с онлайн-урока: посыпалась критика

5.2т
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В Украине учитель исключила ребенка с онлайн-урока из-за того, что тот не хотел включать камеру и показывать свое лицо.

Соответствующая публикация появилась от мамы школьника в социальной сети Facebook. Пользователи разделились на два лагеря: одни раскритиковали учителя, другие – назвали виноватым ребенка.

"Имеет ли право учитель удалить ребенка с видеоурока из-за того, что он не включил камеру? Он присутствует, слушает, отвечает на вопросы учителя! ну не хочет ребенок показывать свое лицо, не могу его заставить", – говорится в публикации.

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Под постом украинцы оставили сотни комментариев.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове вынесли приговор учительнице, которая собрала деньги с учеников на поездку и потратила их на собственные нужды.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Место
Украина
Тег
Школа
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