"Игра в кальмара" подняла на ноги родителей и учителей во всем мире: дети массово пытаются повторить

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" от Netflix стал настоящей сенсацией – его посмотрели более 111 млн человек в 90 странах, а кто не посмотрел, как минимум о нем слышал. Но у этой популярности есть и обратная сторона.

Опасения по поводу подражаний игры сбываются: уже известны множество случаев, когда дети пытались подражать играм из сериала. OBOZREVATEL рассказывает, как "Игра в кальмара" заставила тревожиться родителей и учителей по всему миру.

Сумасшедшая популярность "Игры в кальмара", где взрослые играют на смерть и деньги в детские игры, неизбежно должна была привести к подражанию. И привела. Взрослые стали раскупать одежду по мотивам сериала, а на Хэллоуин – так это вообще одни из самых популярных костюмов.

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"Игра в кальмара" коснулась и острых социальных и политических проблем: в Южной Корее тысячи людей в костюмах, как из сериала, вышли бороться за свои права. А официальный аккаунт Украины в Twitter предложил России поучаствовать в соревновании "на выживание", выполнив задание из "Игры в кальмара".

Но настоящими фанатами сериала оказались школьники. Хотя сериал далеко не детский – стриминговый сервис выставил возрастное ограничение 18+. Но смотреть, в принципе, и не требуется. На тему "Игры кальмара" огромное количество роликов в TikTok, да и вообще – о сериале кричат чуть ли не с каждого утюга. А дети что? Дети любят играть.

По всему миру школьники подражают смертельным развлечениям из сериала. Родители и учителя обеспокоены. Учительница бельгийской школы опубликовала пост в Facebook, в котором призвала родителей остановить "Игру в кальмара" среди детей.

"Наши ученики получают удовольствие, играя в игры 1-2-3 в стиле солнца (как показано в одной из серий), и тот, кто проиграл – получает удар ремнем или палкой", – написала Качи, предупредив, что если дети продолжат, их будут наказывать.

Вот еще несколько примеров обеспокоенности школ и родителей:

По всей Великобритании появляются сообщения о школьниках, имитирующих смертельные развлечения из "Игры в кальмара". Эксперт по онлайн-безопасности Элейн Монтгомери призвала родителей в Северной Ирландии убедиться, что их контроль зафиксирован на позиции "включено". Сериал она назвала "игровым шоу из ада".

Некоторые школы в Катаре разослали родителям письма, в которых предупредили о недопустимости показа детям вредных шоу – в том числе сериал Netflix "Игра в кальмара", поскольку шоу вдохновляет учеников на жестокие игры. Сообщается также, что, например, в Ливанской школе Катара на переменах подражают играм из сериала даже дети младше пяти лет.

В Сиднее администрация начальной школы попросила родителей убедиться, что их дети не смотрят сериал Netflix, в котором изображено "крайнее насилие и кровопролитие", потому что ученики 6-7 лет имитируют игры из него на детской площадке . Директор попросила родителей изменить настройки Netflix, чтобы дети не смотрели программу, и внимательно следили за их действиями в Интернете.

Подобные призывы и предупреждения сделали школы в США, Азии и Европе.

А что в Украине? В Украине дети тоже подхватили игры из сериала. Из недавнего – в Луцке Волынской области игре подражали дети 7-8 лет. Девочка "стреляла" в мальчика, который участвовал в игре. А мальчик падал, будто бы в него и правда стреляли.

Правда, мнения под роликом с игрой, который разместили в Facebook, разделились – не все видят в таких имитациях опасность. О случаях, когда бы украинские школы призывали родителей не допустить опасных игр и оградить детей от просмотра жестокого сериала и ему подобных – пока неизвестно.

Детский психолог Елена Шамрай считает, что "Игра в кальмара" – это вопрос безопасности в соцсетях, родительского контроля, развития критического мышления. Она отмечает, что такой контент, конечно, негативно влияет на детей. Но всех детей привлекают подобные игры.

"Если есть влечение к агрессивному поведению, повод найдется. Это исключительная ситуация, поэтому надо разбираться, что творится с сыном или дочерью", – рассказала психолог "Освіторії".

По ее словам, дети 9-10 лет в помощью таких игр хотят самоутвердиться среди сверстников, почувствовать себя взрослыми – если это тот случай, то беспокоиться не о чем. А то, что имитируют именно развлечения из "Игры кальмара", естественно, поскольку он очень популярен.

А вот если подражают опасным играм младшие школьники, родителям стоит убедиться, что все в порядке. Возможно, ребенок нуждается во внимании и совместном досуге.

"Конечно, школьникам нужны не запреты, а цифровая компетентность, умение ориентироваться на безопасный контент. Тогда ни одна игра не будет пугать родителей и учителей", – отметила психолог.

Детский и семейный психолог, президент Профессиональной ассоциации детских аналитических психологов Екатерина Гольцберг рассказала НУШ – запрещать что-то смотреть или во что-то играть не работает. Как не работает обесценивание ("Это глупая игра и глупый фильм, в котором это показывали") и игнорирование ("Если будешь играть в это, я с тобой не буду разговаривать").

В итоге ребенок будет делать продолжать играть, но уже тайно. А негатив из-за запрета может вызвать дополнительный всплеск агрессии.

Поэтому психолог советует действовать так:

Выяснить, действительно ли опасна игра, в которую играют дети. Может, это лишь имитация из сериала, и ничего больше. Если дети проявляют жестокость, стоит применить правило "все, что мы не можем запретить, можно возглавить". Так можно будет направить игру в другое, безопасное русло. Если взрослые заметили жестокость в игре, это надо сразу остановить и обсудить. Сказать детям, что сериал – это сериал, а реальность – другая, игра опасна, а мы не хотим, чтобы кто-то умер. Надо определить правила безопасности. Предложить детям другие игры.

Психолог из Лондона Сандра Уитли считает, что просмотр сериала может повредить "социальному и эмоциональному развитию" детей, если они посмотрят его в раннем возрасте. По мнению психолога, "Игра в кальмара" может побудить их быть равнодушными к чужим проблемам, стоять в стороне, не помогать сверстникам.

О сюжете сериала "Игра в кальмара":

Главный герой – мужчина по имени Сон Ги Хун . Он в разводе, живет с мамой и нигде не работает. У Сон Ги Хуна есть дочь, у нее как раз день рождения – вот только ему не на что праздновать. Мужчину выручает мама, но деньги он проигрывает на скачках.

Сон Ги Хуна настигают еще несколько финансовых неудач, и он в отчаянии, потому что вообще-то уже весь в долгах. Все меняет встреча в метро. Сон Ги Хун "играет" в детскую игру с незнакомцем на пощечины и деньги. Мужчина в итоге выигрывает и получает от незнакомца визитку на случай, если захочет еще "поиграть".

Сон Ги Хун захотел, поскольку проблемы с деньгами никуда не делись. Он звонит и затем приезжает в указанное по телефону место. Он садится в фургон и его усыпляют. Так он стал участником опасного турнира – как и еще 455 его "коллег" по долгам. Все они – люди, которые уже дошли до той степени отчаяния, чтобы соглашаться на сомнительные предложения ради денег.

Все 456 человек должны участвовать в детских играх по взрослым и жестоким правилам. Кто проиграл – умирает, кто выиграл – получает деньги. Когда из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон (более $85 тыс). Его общая сумма – 45,6 млрд вон (около $38,5 млн). Вот только остаться человеком оказывается еще сложнее, чем выжить и победить.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

"Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом в истории Netflix – менее чем за месяц просмотры сериала перевалили за отметку в 111 миллионов в 90 странах. По оценкам стримингового сервиса, сериал принесет ему $891,1 млн.